В Instagram поширюється "нова" шахрайська схема зламу акаунтів

На платформі Instagram активізувалася схема шахрайства, яка певний час не була актуальною серед шахраїв. Вона дозволяє зловмисникам отримувати доступ до акаунтів користувачів. Схема базується на соціальній інженерії змушуючи користувачів самостійно ділитися своїми даними на фішингових сайтах.

Як виглядає шахрайська схема

Під публікацією у коментарях з’являється провокаційний або образливий коментар від користувача із закритим профілем, розповідає 24 Канал з посиланням на Центр Протидії Дезінформації.

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Це змушує власника акаунта перейти на сторінку коментатора, аби з’ясувати деталі. Єдиним активним елементом на сторінці є посилання, яке веде на шахрайський сайт, що імітує сторінку входу в Instagram.

Якщо користувач вводить свої логін і пароль, зловмисники отримують повний доступ до його облікового запису.



Шахрайська схема в Instagram / Фото ЦПД

Як зазначає ЦПД, фахівці з кібербезпеки попереджають, що такі атаки активно застосовуються напередодні свят або важливих подій, коли люди менш уважні до кіберзагроз.

Як вберегтися від атаки

Щоб уникнути зламу, рекомендується не переходити за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони здаються безпечними.

Також варто увімкнути двофакторну автентифікацію, регулярно перевіряти, які застосунки мають доступ до облікового запису, та не вводити свої дані на сторінках, на які ви потрапили через повідомлення чи коментарі.

Якщо акаунт вже зламали, необхідно якнайшвидше змінити пароль, скористатися інструментами відновлення доступу та повідомити друзів про можливий злам через інші канали зв’язку.

У разі значних втрат варто звернутися до кіберполіції.

Подібна шахрайська схема не нова, однак вона дещо змінена. До того ж крім коментарів шахраї часто пишуть повідомлення про нібито порушення авторських прав, підозрілу активність або навіть фейкові попередження про злам акаунта, тож краще скептично ставитися до таких активностей в соцмережах.