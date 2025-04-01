В Instagram распространяется "новая" мошенническая схема взлома аккаунтов

На платформе Instagram активизировалась схема мошенничества, которая некоторое время не была актуальной среди мошенников. Она позволяет злоумышленникам получать доступ к аккаунтам пользователей. Схема базируется на социальной инженерии заставляя пользователей самостоятельно делиться своими данными на фишинговых сайтах.

Как выглядит мошенническая схема

Под публикацией в комментариях появляется провокационный или оскорбительный комментарий от пользователя с закрытым профилем, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Центр Противодействия Дезинформации.

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Это заставляет владельца аккаунта перейти на страницу комментатора, чтобы выяснить детали. Единственным активным элементом на странице есть ссылка, которая ведет на мошеннический сайт, имитирующий страницу входа в Instagram.

Если пользователь вводит свои логин и пароль, злоумышленники получают полный доступ к его учетной записи.



Мошенническая схема в Instagram / Фото ЦПД

Как отмечает ЦПД, специалисты по кибербезопасности предупреждают, что такие атаки активно применяются накануне праздников или важных событий, когда люди менее внимательны к киберугрозам.

Как уберечься от атаки

Во избежание взлома, рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они кажутся безопасными.

Также стоит включить двухфакторную аутентификацию, регулярно проверять, какие приложения имеют доступ к учетной записи, и не вводить свои данные на страницах, на которые вы попали через сообщения или комментарии.

Если аккаунт уже взломали, необходимо как можно быстрее изменить пароль, воспользоваться инструментами восстановления доступа и сообщить друзьям о возможном взломе через другие каналы связи.

В случае значительных потерь следует обратиться в киберполицию.

Подобная мошенническая схема не новая, однако она несколько изменена. К тому же кроме комментариев мошенники часто пишут сообщения о якобы нарушении авторских прав, подозрительную активность или даже фейковые предупреждения о взломе аккаунта, поэтому лучше скептически относиться к таким активностям в соцсетях.