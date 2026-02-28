В Ірані майже повністю відключили інтернет через бойові дії

В Ірані спостерігається майже повний блекаут інтернету. Рівень національного з'єднання впав до близько 4% від звичайного.

В Ірані зафіксовано майже повне відключення інтернету, повідомляє моніторингова організація NetBlocks.

Що відомо про відключення інтернету в Ірані?

У NetBlocks зазначили, що інцидент стався на тлі бойових операцій США та Ізраїлю та відповідає заходам, які влада Ірану застосовувала під час минулорічної війни з Ізраїлем.

Підтверджено: дані мережі свідчать, що Іран наразі перебуває в умовах майже повного блекауту інтернету, а рівень національної підключеності становить близько 4% від звичайного,

– йдеться в повідомленні організації.

Іранський політик Реза Пахлеві закликав населення країни стежити за своїми соцмережами, де він повідомить, коли потрібно буде вийти на вулиці для "повернення своєї країни".

Раніше, протягом більшої частини січня, іранці також мали серйозні проблеми з доступом до мережі, коли влада обмежила онлайн-комунікацію під час придушення антиурядових протестів.

Що відомо про попередні відключення інтернету в Ірані?