За даними двох компаній, що відстежують глобальну інтернет-активність, Kentinc та Netblocks, підключення до мережі в Ірані різко впало близько 17:30 за місцевим часом, інформує 24 Канал. Ситуація, ймовірно, є результатом рішення іранського уряду, а не наслідком ізраїльських ударів по інфраструктурі.

Дивіться також Величезний логотип Twitter вагою понад 250 кілограмів підірвали в пустелі Невада

Представниця уряду Ірану Фатемех Мохаджерані заявила, що доступ до інтернету було обмежено у відповідь на ізраїльські кібератаки, включно з іранським банком Sepah, коли було знищино важливі дані фінансової установи.

Уряд Ірану вже має історію блекаутів та обмежень інтернет-зв’язку із зовнішнім світом під час громадянських заворушень. Останній значний випадок стався у 2019 році, коли протягом шести днів було впроваджено повний блекаут на тлі протестів по всій країні, що супроводжувалися жорстким придушенням, унаслідок якого загинуло понад 100 осіб.

Поточна ситуація з доступом до мережі в Ірані

Після ізраїльських ударів по Ірану, які, за даними іранської сторони, забрали життя щонайменше 224 осіб, доступ до інтернету в країні було обмежено, але не повністю заблоковано. Ізраїль, своєю чергою, заявив, що відповідні атаки Ірану призвели до загибелі щонайменше 24 осіб.

Уповільнення інтернету особливо вплинуло на сервіси, такі як віртуальні приватні мережі (VPN), які використовуються для доступу до іноземних сайтів.

Амір Рашіді, директор із цифрових прав та безпеки в організації Miaan Group, що виступає за права людини в Ірані, повідомив, що в країні заблоковано низку західних застосунків для спілкування, зокрема WhatsApp та Instagram, а також Apple App Store і Google Play Store. Представник WhatsApp зазначив, що їхня материнська компанія Meta перебуває в постійній боротьбі з Іраном, який блокує інтернет-провайдерів, що використовуються компанією.

Національна інформаційна мережа Ірану

Попри обмеження, Національна інформаційна мережа Ірану, що складається з урядом схвалених сайтів, які не підключені до зовнішнього світу, залишається доступною для більшості жителів країни. Водночас за даними компанії Cloudflare, два великі іранські мобільні оператори були фактично відключені від мережі.

На тлі скорочення інтернет-послуг в Ірані деякі користувачі в мережі закликали до втручання супутникового інтернет-провайдера Starlink, що належить Ілону Маску. Маск у п’ятницю написав на платформі X: "Промені увімкнено", відповідаючи на заклик забезпечити доступ до Starlink для іранців.

Однак Іран офіційно заборонив використання супутникових терміналів Starlink, а державне інформаційне агентство Saed News Agency попередило, що їхнє використання може допомогти Ізраїлю спрямовувати атаки.

Хоча Starlink офіційно не працює в межах Ірану, компанія пропонує опцію Global Roam для міжнародних подорожей. За оцінками організації Holistic Resilience, яка виступає за доступ до інформації в закритих суспільствах, в Ірані розповсюджено від 30 000 до 40 000 терміналів Starlink, базуючись на скануваннях мережі та розмовах із людьми, які продають їх у країні.