Логотип Twitter висотою 3,65 метра та вагою приблизно 255 кілограмів епічно підірвали, зафільмувавши увесь процес, а відео опублікували на YouTube, інформує 24 Канал. Цей акт символізує, в певному сенсі, смерть самої соціальної мережі, яка трансформувалася в X під керівництвом Ілона Маска.

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На відео видно потужний вибух від якого навсібіч розлітаються уламки логотипа, а залишки птаха догорають. Мета такого вчинку не до кінця зрозуміла. Один з користувачів написав, що це "соромно та безглуздо".

Логотип Twitter підірвали в пустелі – дивіться відео:

Маркетинговий хід стартапу Ditchit

Річ у тім, що для стартапу Ditchit, який прагне конкурувати з такими платформами, як Facebook Marketplace та OfferUp, можливість придбати та знищити частину історії соціальних медіа стала унікальним інструментом для самопіару.

У своєму відео компанія проводить паралелі між купівлею Twitter Ілоном Маском та власними амбіціями, заявляючи:

Ілон Маск перетворив Twitter на X для підтримки свободи слова. Ми робимо те ж саме для місцевих ринків.

Однак ці аргументи виглядають не дуже переконливими для багатьох спостерігачів.

До речі, нещодавно Ілон Маск повідомив про запуск XChat – захищеного месенджера. Однак у експертів виникло багато питань до його безпеки.

Чим Ditchit відрізняється від конкурентів

Представник Ditchit пояснив, що їхня платформа відрізняється від інших подібних сервісів, таких як OfferUp, які, за його словами, "ставлять прибуток вище за користувацький досвід". Компанія критикує високі комісійні збори для продавців та правила, що надають перевагу рекламі від великих компаній перед "звичайними людьми, які хочуть продати щось зі свого гаража".

За словами представника Ditchit, ідея підірвати величезний логотип Twitter виникла спонтанно незабаром після того, як стартап придбав його на аукціоні.

Спершу його планували зберегти, як частину історії соцмереж, проте ностальгія швидко поступилася місцем маркетинговій стратегії, і Ditchit вирішив знищити логотип, щоб привернути увагу до свого бренду.