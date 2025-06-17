Логотип Twitter высотой 3,65 метра и весом примерно 255 килограммов эпично взорвали, сняв весь процесс, а видео опубликовали на YouTube, информирует 24 Канал. Этот акт символизирует, в определенном смысле, смерть самой социальной сети, которая трансформировалась в X под руководством Илона Маска.

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На видео видно мощный взрыв от которого во все стороны разлетаются обломки логотипа, а остатки птицы догорают. Цель такого поступка не до конца понятна. Один из пользователей написал, что это "стыдно и бессмысленно".

Логотип Twitter взорвали в пустыне – смотрите видео:

Маркетинговый ход стартапа Ditchit

Дело в том, что для стартапа Ditchit, который стремится конкурировать с такими платформами, как Facebook Marketplace и OfferUp, возможность приобрести и уничтожить часть истории социальных медиа стала уникальным инструментом для самопиара.

В своем видео компания проводит параллели между покупкой Twitter Илоном Маском и собственными амбициями, заявляя:

Илон Маск превратил Twitter в X для поддержки свободы слова. Мы делаем то же самое для местных рынков.

Однако эти аргументы выглядят не очень убедительными для многих наблюдателей.

Кстати, недавно Илон Маск сообщил о запуске XChat – защищенного мессенджера. Однако у экспертов возникло много вопросов к его безопасности.

Чем Ditchit отличается от конкурентов

Представитель Ditchit объяснил, что их платформа отличается от других подобных сервисов, таких как OfferUp, которые, по его словам, "ставят прибыль выше пользовательского опыта". Компания критикует высокие комиссионные сборы для продавцов и правила, что предпочитают рекламу от крупных компаний перед "обычными людьми, которые хотят продать что-то из своего гаража".

По словам представителя Ditchit, идея взорвать огромный логотип Twitter возникла спонтанно вскоре после того, как стартап приобрел его на аукционе.

Сперва его планировали сохранить, как часть истории соцсетей, однако ностальгия быстро уступила место маркетинговой стратегии, и Ditchit решил уничтожить логотип, чтобы привлечь внимание к своему бренду.