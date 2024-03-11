Кружляли орбітою кілька років: в атмосфері Землі згоріли 2,5 тонни відпрацьованих батарей з МКС

На вихідних Exposed Pallet 9 (EP9), маса відпрацьованих акумуляторів з Міжнародної космічної станції (МКС), завершила свій спуск в атмосферу Землі. Палета вагою 2630 кілограмів була вперше випущена з орбітальної станції у 2021 році і з того часу вона оберталася навколо планети.

Хоча очікується, що об'єкт повністю розпався при вході в атмосферу, залишається вкрай невелика ймовірність того, що деякі компоненти могли досягти поверхні Землі, повідомляє 24 Канал.

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Сандра Джонс, представник Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), заявила, що агентство ретельно проаналізувало уламки EP9 і визначило, що вони безпечно увійдуть в атмосферу Землі.

EP9 став найбільшим об'єктом, коли-небудь виведеним з МКС. Вантаж увійшов в атмосферу на траєкторії між Мексикою і Кубою.

Європейське космічне агентство (ESA) також спостерігало за траєкторією EP9, стверджуючи, що ймовірність того, що космічне сміття становитиме загрозу для людського життя, мінімальна.

Детальніше про EP 9

Палета EP9, що складалася з шести нових літій-іонних акумуляторів, була доставлена на МКС японським космічним кораблем HTV. Згодом астронавти за допомогою роботизованої руки замінили застарілі нікель-водневі батареї на нові. Після цього дев'ять старих батарей були прикріплені до платформи EP9 і пізніше випущені у вільний політ за допомогою роботизованої руки Canadarm.

Скидання EP9 з МКС відбулося 11 березня 2021 року, і відтоді відпрацьовані батареї оберталися навколо Землі, здійснюючи приблизно 90-хвилинний виток. Швидкість блоку з часом поступово зменшувалася через розріджену атмосферу на низькій навколоземній орбіті, що призвело до неминучого входження в атмосферу.

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Варто зазначити, що такий спосіб утилізації відрізнявся від звичної практики NASA. На рішення вплинуло припинення програми космічних кораблів HTV у 2020 році, коли не залишилося альтернативного вантажного корабля, здатного транспортувати платформу з акумуляторами зі станції. Внаслідок цього батареї були утилізовані під час неконтрольованого спуску.