SpaceX проведе випробування зі стикування двох кораблів Starship у космосі та їх дозаправки

На початку наступного року SpaceX хоче провести перші випробування зі стикування двох Starship на орбіті. Кінцевою метою стане спроба дозаправки одного корабля іншим. Передача палива під час польоту в космосі є вирішальним кроком у досягненні Місяця та Марса.

Як це буде

Заступник керівника програми NASA Human Landing System Кент Чойнацкі під час нещодавнього інтерв'ю повідомив, що наразі випробування заплановано на березень 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Spaceflight Now.

Дивіться також Щось продірявило сонячні панелі супутника на орбіті: вчені отримали селфі з пошкодженням

Два Starship стартують на низьку навколоземну орбіту з інтервалом у три-чотири тижні.

Після цього космічні кораблі зустрінуться і зістикуються на орбіті.

Один із них передасть паливо іншому.

Після демонстрації обидва кораблі відстикуються один від одного й зійдуть з орбіти.

Як тільки ви це зробите, ви дійсно відкриєте можливість переміщення величезної кількості корисного навантаження і вантажів за межі земної сфери,

– каже Кент Чойнацкі.

Проблема дальніх польотів полягає в тому, що ракети обмежені в розмірах і місткості своїх вантажних відсіків. Для того, щоб висадитися на умовний Марс, потрібно пальне для польоту до планети й пальне для гальмування під час спуску. Щоб підняти це пальне разом із кораблем у космос, потрібне окреме пальне для ракети-носія. Але чим більше пального ви везете, тим більше його потрібно для виходу всієї конструкції на орбіту та маневрів. Тож можливість дозаправки в космосі відкриває набагато більше можливостей для дальніх польотів і доставки вантажів до майбутніх колоній.

За словами Чойнацкі, дедлайн для цих випробувань встановили на літо, на випадок, якщо поточну дату доведеться змінювати з будь-яких причин. Але точної дати цього дедлайну він не назвав, як і не згадав, що буде, якщо SpaceX у них не вкладеться.