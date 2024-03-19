Як вимкнути вібрацію на вашому iPhone

Хоча вам не доведеться турбуватися про звуки сповіщень, коли ви переведете iPhone у беззвучний режим, він все одно буде вібрувати, коли ви отримаєте сповіщення. І це не всім подобається. Ми покажемо вам, як повністю вимкнути вібрацію для певних програм і конкретних сповіщень.

Як вимкнути вібрацію дзвінків і сповіщень на iPhone

Якщо ви не бажаєте, щоб ваш iPhone вібрував під час вхідних дзвінків або сповіщень, ви можете вимкнути цю функцію. Скористайтеся порадами від 24 Каналу, які ми для вас підготували.

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Все, що вам потрібно зробити, це дотримуватися наступного порядку дій:

Перейдіть до програми "Налаштування" на вашому iPhone і виберіть "Звук і тактильні відчуття". Торкніться "Тактильні відчуття" в розділі "Сигнал дзвінка та сповіщення". Виберіть "Не відтворювати в беззвучному режимі" або "Ніколи не відтворювати", залежно від ваших уподобань.

Поверніться до попереднього меню і виберіть один з типів сповіщень, наприклад, "Рингтон", "Нова пошта", "Сповіщення за замовчуванням" тощо. Торкніться "Тактильні відчуття" вгорі і виберіть "Немає".

Як вимкнути всі вібрації на iPhone

Наприклад, якщо вам не подобаються вібрації під час використання беззвучного режиму iPhone, виберіть "Не відтворювати в беззвучному режимі".

Хоча описаний вище спосіб вимикає більшість вібрацій, ваш iPhone все одно буде вібрувати, якщо ви отримаєте екстрене сповіщення.

Якщо ви хочете вимкнути всі вібрації на вашому iPhone, ви можете зробити це за допомогою налаштувань доступності вашого iPhone.

Все, що вам потрібно зробити, це перейти в "Налаштування" > "Доступність" > "Дотик". Тепер прокрутіть вниз і вимкніть перемикач біля пункту "Вібрація".

Ви могли помітити, що ваш iPhone злегка вібрує, коли ви виконуєте такі дії, як перемикання перемикача або тривале натискання на кнопку в Центрі керування iPhone, або коли ви набираєте текст на клавіатурі iPhone. Це називається системною тактильною реакцією та зворотним зв'язком клавіатури. Коли ви вимкнете всі вібрації на вашому iPhone, ви також вимкнете ці функції.

Однак ви можете вимкнути їх, не впливаючи на всі ваші програми, перейшовши в "Налаштування" > "Звук і тактильні відчуття" і вимкнувши перемикач поруч з пунктом "Системна тактильна система".

Аналогічно, торкніться Зворотний зв'язок клавіатури і вимкніть перемикач поруч із пунктом "Тактильні відчуття".

Як вимкнути вібрацію для певних програм

Замість того, щоб вимикати вібрацію для отриманих текстів або для всіх програм, ви можете захотіти, щоб ваш iPhone припиняв вібрувати щоразу, коли ви отримуєте сповіщення від сторонніх програм обміну повідомленнями або соціальних мереж, таких як WhatsApp.

Єдиний спосіб вимкнути вібрацію для певних програм – це змінити налаштування сповіщень програми. Ось що вам потрібно зробити:

Перейдіть до Налаштувань і перейдіть до Сповіщення.

Виберіть програму, для якої ви хочете вимкнути вібрацію.

Вимкніть перемикач біля пункту "Звуки".

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Хоча ваш iPhone більше не буде вібрувати, коли ви отримуєте сповіщення з програми, є один нюанс: ви більше не почуєте пінг, коли отримаєте сповіщення, навіть якщо ваш дзвінок увімкнений. Це тому, що цей метод по суті вимикає звукові сповіщення.

Отже, якщо ви не хочете вимкнути сповіщення на вашому iPhone, наразі немає способу вимкнути вібрацію для певних додатків, не жертвуючи звуковими сповіщеннями.