Смартфони – це складні пристрої, і програмні та апаратні проблеми можуть призвести до їхнього несподіваного перезавантаження. 24 Канал пропонує розглянути найпоширеніші причини та способи відновлення нормальної роботи телефону.

До теми Чому ваш смартфон перегрівається, і що з цим можна зробити

Причини перезавантаження смартфона

Програмні збої. Застаріле програмне забезпечення, пошкоджені файли або несумісні програми можуть спричинити перезавантаження.

Застаріле програмне забезпечення, пошкоджені файли або несумісні програми можуть спричинити перезавантаження. Перевантаження пам'яті. Якщо пам'ять телефону переповнена, це може вплинути на його продуктивність і призвести до перезавантажень.

Якщо пам'ять телефону переповнена, це може вплинути на його продуктивність і призвести до перезавантажень. Несправна програма. Нещодавно завантажена програма може спричиняти конфлікти або збої в роботі системи, що призведе до перезавантаження.

Нещодавно завантажена програма може спричиняти конфлікти або збої в роботі системи, що призведе до перезавантаження. Перегрів. Використання телефону для виконання складних завдань або у спекотному середовищі може призвести до його перегріву і спровокувати безпечне вимкнення.

Використання телефону для виконання складних завдань або у спекотному середовищі може призвести до його перегріву і спровокувати безпечне вимкнення. Проблеми з акумулятором. Пошкоджений або зношений акумулятор може не забезпечувати стабільний заряд, що призводить до перезавантажень.

Що з цим робити

Оновіть програмне забезпечення . І взагалі, завжди оновлюйте операційну систему та програми вашого телефону до найновіших версій. Оновлення часто містять виправлення помилок та покращення продуктивності.

. І взагалі, завжди оновлюйте операційну систему та програми вашого телефону до найновіших версій. Оновлення часто містять виправлення помилок та покращення продуктивності. Звільніть місце у сховищі. Видаліть невикористовувані програми, очистіть кешовані дані, перенесіть фотографії та відео на комп'ютер або в хмарне сховище, щоб звільнити місце в пам'яті.

Видаліть невикористовувані програми, очистіть кешовані дані, перенесіть фотографії та відео на комп'ютер або в хмарне сховище, щоб звільнити місце в пам'яті. Визначте програму-винуватця. Якщо ви підозрюєте, що нещодавно завантажена програма спричиняє проблеми, спробуйте видалити її і подивіться, чи припиняться перезавантаження.

Якщо ви підозрюєте, що нещодавно завантажена програма спричиняє проблеми, спробуйте видалити її і подивіться, чи припиняться перезавантаження. Охолодіть смартфон . Уникайте тривалого перебування телефону під прямими сонячними променями і не навантажуйте смартфон під час заряджання. Якщо він нагрівається, дайте йому охолонути.

. Уникайте тривалого перебування телефону під прямими сонячними променями і не навантажуйте смартфон під час заряджання. Якщо він нагрівається, дайте йому охолонути. Замініть акумулятор. Якщо вашому телефону вже кілька років або час автономної роботи помітно скоротився, рішенням може стати заміна акумулятора.

Корисно Чи правильно ви заряджаєте свій смартфон – ось що потрібно робити

Більшість перезавантажень смартфона можна виправити, виконавши деякі базові дії з усунення несправностей. Оновлюючи програмне забезпечення, керуючи простором пам'яті та контролюючи температуру телефону, ви можете уникнути небажаних перезавантажень. Якщо проблема не зникає, може знадобитися консультація з виробником телефону або професійним технічним спеціалістом.