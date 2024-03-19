Как отключить вибрацию звонков и уведомлений на iPhone

Если вы не желаете, чтобы ваш iPhone вибрировал во время входящих звонков или уведомлений, вы можете отключить эту функцию. Воспользуйтесь советами от 24 Канала, которые мы для вас подготовили.

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Все, что вам нужно сделать, это придерживаться следующего порядка действий:

Перейдите в приложение "Настройки" на вашем iPhone и выберите "Звук и тактильные ощущения". Коснитесь "Тактильные ощущения" в разделе "Сигнал звонка и оповещения". Выберите "Не воспроизводить в беззвучном режиме" или "Никогда не воспроизводить", в зависимости от ваших предпочтений.

Например, если вам не нравятся вибрации во время использования беззвучного режима iPhone, выберите "Не воспроизводить в беззвучном режиме".

Вернитесь в предыдущее меню и выберите один из типов уведомлений, например, "Рингтон", "Новая почта", "Оповещения по умолчанию" и т.д. Коснитесь "Тактильные ощущения" вверху и выберите "Нет".

Как отключить все вибрации на iPhone

Хотя описанный выше способ отключает большинство вибраций, ваш iPhone все равно будет вибрировать, если вы получите экстренное уведомление.

Если вы хотите отключить все вибрации на вашем iPhone, вы можете сделать это с помощью настроек доступности вашего iPhone.

Все, что вам нужно сделать, это перейти в "Настройки" > "Доступность" > "Прикосновение". Теперь прокрутите вниз и выключите переключатель возле пункта "Вибрация".

Вы могли заметить, что ваш iPhone слегка вибрирует, когда вы выполняете такие действия, как переключение переключателя или длительное нажатие на кнопку в Центре управления iPhone, или когда вы набираете текст на клавиатуре iPhone. Это называется системной тактильной реакцией и обратной связью клавиатуры. Когда вы отключите все вибрации на вашем iPhone, вы также отключите эти функции.

Однако вы можете выключить их, не влияя на все ваши приложения, перейдя в "Настройки" > "Звук и тактильные ощущения" и выключив переключатель рядом с пунктом "Системная тактильная система".

Аналогично, коснитесь Обратная связь клавиатуры и отключите переключатель рядом с пунктом "Тактильные ощущения".

Как отключить вибрацию для определенных программ

Вместо того, чтобы отключать вибрацию для полученных текстов или для всех приложений, вы можете захотеть, чтобы ваш iPhone прекращал вибрировать каждый раз, когда вы получаете уведомления от сторонних программ обмена сообщениями или социальных сетей, таких как WhatsApp.

Единственный способ отключить вибрацию для определенных приложений – это изменить настройки уведомлений приложения. Вот что вам нужно сделать:

Перейдите в Настройки и перейдите в Оповещения.

Выберите приложение,, для которого вы хотите отключить вибрацию.

Отключите переключатель рядом с пунктом "Звуки".

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Хотя ваш iPhone больше не будет вибрировать, когда вы получаете уведомления из программы, есть один нюанс: вы больше не услышите пинг, когда получите уведомление, даже если ваш звонок включен. Это потому, что этот метод по сути выключает звуковые уведомления.

Итак, если вы не хотите выключить уведомления на вашем iPhone, пока нет способа отключить вибрацию для определенных приложений, не жертвуя звуковыми уведомлениями.