Существует несколько причин, почему ваш телефон может не заряжаться должным образом. 24 Канал предлагает рассмотреть самые распространенные из них и способы их устранить.

К теме Почему смартфон внезапно перезагружается и как это исправить

Почему смартфон не заряжается

Неисправное зарядное устройство или кабель. Это самая распространенная причина проблем с зарядкой. Проверьте кабель на наличие повреждений или изломов и убедитесь, что оба конца надежно подключены к розетке и зарядному входу. Попробуйте использовать другой кабель и зарядное устройство, чтобы проверить, решит ли это проблему.

Это самая распространенная причина проблем с зарядкой. Проверьте кабель на наличие повреждений или изломов и убедитесь, что оба конца надежно подключены к розетке и зарядному входу. Попробуйте использовать другой кабель и зарядное устройство, чтобы проверить, решит ли это проблему. Грязный зарядный порт. Пыль, ворсинки и другой мусор могут накапливаться в зарядном порту вашего телефона, препятствуя надлежащему соединению. Можно использовать маленькую щеточку, чтобы осторожно прочистить порт. Можно попробовать применить баллончик со сжатым воздухом, но нужно делать все осторожно, чтобы не затолкать грязь глубже.

Пыль, ворсинки и другой мусор могут накапливаться в зарядном порту вашего телефона, препятствуя надлежащему соединению. Можно использовать маленькую щеточку, чтобы осторожно прочистить порт. Можно попробовать применить баллончик со сжатым воздухом, но нужно делать все осторожно, чтобы не затолкать грязь глубже. Неисправная розетка. Ситуация может показаться не привычной, но стоит проверить исправна ли розетка, которую вы используете? Попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке или USB-порту компьютера.

Ситуация может показаться не привычной, но стоит проверить исправна ли розетка, которую вы используете? Попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке или USB-порту компьютера. Чехол. Звучит еще страннее чем розетка, однако некоторые чехлы могут блокировать края зарядного порта и штекер просто не достает до контактов. Попробуйте снять чехол и зарядить телефон еще раз.

Звучит еще страннее чем розетка, однако некоторые чехлы могут блокировать края зарядного порта и штекер просто не достает до контактов. Попробуйте снять чехол и зарядить телефон еще раз. Сбой в программном обеспечении. Иногда проблема с программным обеспечением может препятствовать зарядке. Перезагрузите телефон и проверьте, решит ли это проблему.

Иногда проблема с программным обеспечением может препятствовать зарядке. Перезагрузите телефон и проверьте, решит ли это проблему. Повреждение водой. Если ваш телефон недавно попадал в воду, возможно, у него возникли проблемы с зарядкой из-за повреждения жидкостью. В этом случае немедленно выключите телефон и обратитесь к специалисту для ремонта.

Если ваш телефон недавно попадал в воду, возможно, у него возникли проблемы с зарядкой из-за повреждения жидкостью. В этом случае немедленно выключите телефон и обратитесь к специалисту для ремонта. Полный разряд батареи. Если ваш смартфон очень долго лежал выключенным, может случиться так, что он не включится когда вы подключите его к зарядному устройству. Некоторые старшие модели гаджетов даже не подадут никакого знака, что зарядка происходит. В таком случае рекомендуем оставить смартфон на зарядке хотя бы на один день. Если после этого устройство не подает никаких признаков жизни, его время нести в ремонт.

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Итог

Выполняя эти шаги, вы сможете определить причину проблем с зарядкой вашего телефона и вернуть его к жизни. Если ни одно из этих решений не сработало, возможно, в вашем телефоне возникла аппаратная проблема, которая требует профессиональной помощи.