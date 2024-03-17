Існує кілька причин, чому ваш телефон може не заряджатися належним чином. 24 Канал пропонує розглянути найпоширеніші з них та способи їх усунути.

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Чому смартфон не заряджається

Несправний зарядний пристрій або кабель. Це найпоширеніша причина проблем із зарядкою. Перевірте кабель на наявність пошкоджень або зламів та переконайтеся, що обидва кінці надійно підключені до розетки та зарядного входу. Спробуйте використати інший кабель і зарядний пристрій, щоб перевірити, чи це вирішить проблему.

Це найпоширеніша причина проблем із зарядкою. Перевірте кабель на наявність пошкоджень або зламів та переконайтеся, що обидва кінці надійно підключені до розетки та зарядного входу. Спробуйте використати інший кабель і зарядний пристрій, щоб перевірити, чи це вирішить проблему. Брудний зарядний порт. Пил, ворсинки та інше сміття можуть накопичуватися в зарядному порті вашого телефона, перешкоджаючи належному з'єднанню. Можна використати маленьку щіточку, щоб обережно прочистити порт. Можна спробувати застосувати балончик зі стисненим повітрям, але потрібно робити все обережно, аби не заштовхати бруд глибше.

Пил, ворсинки та інше сміття можуть накопичуватися в зарядному порті вашого телефона, перешкоджаючи належному з'єднанню. Можна використати маленьку щіточку, щоб обережно прочистити порт. Можна спробувати застосувати балончик зі стисненим повітрям, але потрібно робити все обережно, аби не заштовхати бруд глибше. Несправна розетка. Ситуація може здатися не звичною, але варто перевірити чи справна розетка, яку ви використовуєте? Спробуйте підключити зарядний пристрій до іншої розетки або USB-порту комп'ютера.

Ситуація може здатися не звичною, але варто перевірити чи справна розетка, яку ви використовуєте? Спробуйте підключити зарядний пристрій до іншої розетки або USB-порту комп'ютера. Чохол. Звучить ще дивніше ніж розетка, однак деякі чохли можуть блокувати краї зарядного порту і штекер просто не дістає до контактів. Спробуйте зняти чохол і зарядити телефон ще раз.

Звучить ще дивніше ніж розетка, однак деякі чохли можуть блокувати краї зарядного порту і штекер просто не дістає до контактів. Спробуйте зняти чохол і зарядити телефон ще раз. Збій у програмному забезпеченні. Іноді проблема з програмним забезпеченням може перешкоджати зарядці. Перезавантажте телефон і перевірте, чи це вирішить проблему.

Іноді проблема з програмним забезпеченням може перешкоджати зарядці. Перезавантажте телефон і перевірте, чи це вирішить проблему. Пошкодження водою. Якщо ваш телефон нещодавно потрапляв у воду, можливо, у нього виникли проблеми із заряджанням через пошкодження рідиною. У цьому випадку негайно вимкніть телефон і зверніться до фахівця для ремонту.

Якщо ваш телефон нещодавно потрапляв у воду, можливо, у нього виникли проблеми із заряджанням через пошкодження рідиною. У цьому випадку негайно вимкніть телефон і зверніться до фахівця для ремонту. Повний розряд батареї. Якщо ваш смартфон дуже довго лежав вимкненим, може статися так, що він не ввімкнеться коли ви підключите його до зарядного пристрою. Деякі старші моделі ґаджетів навіть не подадуть жодного знака, що зарядка відбувається. У такому випадку рекомендуємо залишити смартфон на зарядці хоча б на один день. Якщо після цього пристрій не подає жодних ознак життя, його час нести в ремонт.

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Підсумок

Виконуючи ці кроки, ви зможете визначити причину проблем із зарядкою вашого телефону і повернути його до життя. Якщо жодне з цих рішень не спрацювало, можливо, у вашому телефоні виникла апаратна проблема, яка потребує професійної допомоги.