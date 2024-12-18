Як покинуті марсоходи на Червоній планеті продовжують служити науці

Навіть після завершення місії і в зламаному чи покинутому стані марсоходи і спускові апарати, створені на Землі, продовжують сприяти науковим відкриттям. Їхні сліди, відкриті поверхні та сонячні панелі збирають пил, надаючи важливі дані про вітрові потоки та рух марсіанського піску. Ця інформація є життєво важливою для розробки майбутніх марсіанських місій та людських поселень.

Надісланий із Землі транспорт на Марсі продовжує робити свій внесок у науку навіть після того, як припиняє роботу. Всі вони слугують інструментами для відстеження потоку та інтенсивності марсіанського пилу, повідомляє 24 Канал з посиланням на NASA.

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Чому це корисно

Ця інформація має вирішальне значення для майбутніх місій на Марс. Пил є однією з найбільших проблем для підтримки функціональності обладнання та забезпечення стабільності систем життєзабезпечення в потенційних людських колоніях.

Аналізуючи, як пил накопичується на обладнанні та переміщується на поверхні, вчені можуть краще підготуватися до цих небезпек.

Марсіанський розвідувальний орбітальний апарат NASA (MRO) відіграє центральну роль у цьому дослідженні. Його камера High-Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) робить знімки місць посадки і неактивного обладнання на поверхні планети.

Ці зображення виявляють закономірності руху піску навколо об'єктів, пропонуючи уявлення про швидкість і напрямок вітру, а також ширший пиловий цикл на Марсі.



MRO / Ілюстративне зображення NASA

Яскравим прикладом цього явища є посадковий модуль InSight, який припинив свою роботу в грудні 2022 року, коли його сонячні панелі не змогли генерувати достатню кількість енергії через накопичений пил. Поки він ще працював, NASA відстежувало, скільки пилу накопичилося на його панелях, контролюючи вихід енергії.

Навіть після того, як InSight припинив роботу, місце посадки космічного апарату і сліди, залишені його спусковими двигунами, продовжують надавати цінні дані. Спостереження з орбіти дозволяють вченим відстежувати, як пил з часом покриває або відкриває ці ділянки.



InSight / Фото NASA

Пил відіграє ключову роль у формуванні ландшафту Марса. На відміну від Землі, Марс не має тектонічних плит, які могли б змістити або стерти ударні кратери, тому вони залишаються видимими протягом мільйонів років. З часом пил поступово заповнює ці кратери, що дозволяє вченим оцінити частоту метеоритних ударів.

Вивчаючи накопичення пилу на Марсі, дослідники можуть зробити висновок про частоту падінь метеоритів на Червону планету і провести паралелі для прогнозування ударів на Землі.

Попри те, що ми більше не маємо контакту з InSight, він все ще надає інформацію про Марс. Відстежуючи, скільки пилу накопичується і скільки зноситься вітром і пиловими дияволами, ми отримуємо глибше розуміння вітру, пилового циклу та інших геологічних процесів, що формують планету,

– пояснюють вчені NASA.

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Тож навіть після завершення місії створені людиною об'єкти на Марсі залишаються важливими інструментами для дослідження і підготовки до майбутніх людських місій.