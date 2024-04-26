Це станеться: науковиця SETI каже, що виявлення позаземного життя неминуче

Відома науковиця SETI Ліза Калтенеггер стверджує, що революційна заява про існування позаземного життя рано чи пізно пролунає на весь світ. Вона також висловила оптимізм щодо прогресу людства у пошуку інопланетного життя, особливо за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST).

Кальтенеггер, яка очолює Інститут Карла Сагана в Корнельському університеті, наголосила на здатності JWST виявляти біосигнатури, такі як газ метан, що виробляється організмами. Це дає надію на неминуче відкриття життя за межами Землі.

А тим часом З'явилися нові докази існування прихованої планети в Сонячній системі

Нещодавно науковиця випустила книгу "Чужі землі: Полювання на планети у космосі", в якій вона відзначила нинішню епоху досліджень, що стали можливими завдяки передовим технологіям.

Можливо, нам доведеться дослідити 100 систем, перш ніж ми знайдемо життя, або навіть 1000,

– зазначила науковиця.

Особливо заінтригована системою Trappist-1, яка може похвалитися чотирма планетами, потенційно придатними для життя, Кальтенеґґер вважає, що ці світи є перспективними для виявлення біосигнатур.

За її оцінками, протягом наступних п'ят, десяти років спостереження за такими системами можуть дати важливі результати.



Порівняння системи Trappist-1 та Сонячної системи / Фото NASA

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Калтенеґґер водночас залишається дипломатичною щодо екстравагантних заяв про позаземні зустрічі, застерігаючи від необґрунтованих спекуляцій. Вона скептично ставиться до сенсаційних заяв, на кшталт тих, які зробив інформатор Конгресу Девід Груш, віддаючи перевагу науково обґрунтованим підходам до пошуку інопланетного життя.