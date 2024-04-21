Лавова труба, що отримала назву Умм-Джирсан, простягається майже на милю під землею і є першим розкопаним об'єктом такого роду в країні. Дослідники виявили залишки людського житла, якому щонайменше 7 000 років, включаючи кістки людей і тварин, а також кам'яні знаряддя праці.

Читайте на сайті На території бази ВПС США знайшли стоянку стародавніх людей, вік якої оцінили у 8200 років

Детальніше про дослідження

Провідний дослідник Метью Стюарт з Університету Гріффіта описав привабливість лавової труби, протиставивши її прохолодне, захищене середовище суворим умовам над землею. Він зазначив, що в той час, як навколишній пустельний ландшафт є спекотним і посушливим, внутрішній простір лавової труби забезпечував перепочинок від спеки, що робило її ідеальним притулком для стародавніх кочівників і мандрівників.

Попри виклики, пов'язані з пустельним кліматом, включаючи проблеми збереження органічних матеріалів, це відкриття є значним кроком у розумінні давньої історії Аравійського півострова.

Стюарт також наголосив, що Умм-Джирсан, швидше за все, слугував тимчасовим пунктом, а не постійним поселенням, сприяючи культурному обміну і торгівлі вздовж пастуших маршрутів.



Археологія лавової труби Умм-Джирсан та її околиць на півночі Саудівської Аравії / Фото Mathew Stewart

Розкопки Умм-Джирсан базуються на попередніх відкриттях у цьому регіоні, таких як наскальний живопис, знайдений біля входу в іншу лавову трубу. Разом ці знахідки дають нам нові знання про те, як стародавні люди пристосовувалися до навколишнього середовища і взаємодіяли з ним.

Дивіться також Майя практикували криваві жертвоприношення під час сонячних затемнень

Продовжуючи розгадувати таємниці Умм-Джирсан та інших археологічних пам'яток, дослідники сподіваються отримати більше цінних даних про життя наших предків і стародавніх цивілізацій, які колись процвітали в цьому пустельному ландшафті.