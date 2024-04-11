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Члени 49-ї інженерно-саперної ескадрильї разом із групою геологів зробили це відкриття біля дороги на авіабазі Голломан, що за 260 кілометрів на південний схід від Альбукерке. База прилягає до Національного парку "Білі піски", який відомий своїми гіпсовими піщаними дюнами кольору слонової кістки і тим, що тут збереглися найстаріші з відомих слідів людини в Північній Америці, залишені 23 000 років тому.

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Дюни Національного парку "Білі піски" утворилися щонайменше через 1 000 років після того, як на цьому місці побували люди. Можливо, піски допомогли зберегти доісторичні артефакти. "Утворення білих піщаних дюн ненавмисно поховало це місце, а розвіяний вітром мул захистив крихкі археологічні рештки", – сказав Метью Куба, менеджер з культурних ресурсів 49-ї інженерно-саперної ескадрильї.

Розкопки на місці, названому Ґомолак Оверлук, виявили різні артефакти, які вказують на те, що це місце могло бути сезонним табором ранніх "палео-архаїчних" народів на території сучасного Нью-Мексико. За даними Служби національних парків США, архаїчні народи були нащадками перших людей, які ступили на американський континент, і однією з перших культур Нового Світу, які почали вирощувати й одомашнювати рослини.



Залишки вогнища, якому 8 200 років / Фото Ісайя Педрацціні



Залишки вогнища, якому 8 200 років / Фото Ісайя Педрацціні

Серед решток, які були заховані на глибині кількох метрів під землею, Куба та його колеги знайшли докази того, що перші поселенці розпалювали вогнища і спалювали мескит – вид колючого чагарника з родини горохових (Fabaceae), який походить з напівзасушливих регіонів на південному заході США та Мексики.

На місці було знайдено близько 70 предметів, починаючи від лускатих каменів і закінчуючи рідкісним прикладом раннього шліфованого каменю, які дають цінні підказки про минулу діяльність людини. Ми також виявили низку вогнищ, або громадських таборів, із залишками деревного вугілля мескитового дерева, що саме по собі є величезною знахідкою,

– додає Метью Куба.



Фрагменти доісторичних кам’яних знарядь / Фото Ісайя Педрацціні



Шліфований камінь / Фото Ісайя Педрацціні

Стоянка є однією з 400 археологічних знахідок, зроблених на території військово-повітряної бази Голломан.

Широкий регіон басейну Тулароса, який простягається на 16 800 квадратних кілометрів на південному заході Нью-Мексико, є домівкою для одних з найдавніших археологічних пам'яток в Північній і Південній Америці. Розкопки за останні 10 років виявили 11 000-річні скам'янілі сліди людей, які переслідували гігантського лінивця, 10 000-річні сліди жінки й немовляти, а також докази того, що діти льодовикового періоду бавилися в каламутних калюжах.