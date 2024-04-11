Детали

Члены 49-й инженерно-саперной эскадрильи вместе с группой геологов сделали это открытие у дороги на авиабазе Голломан, что в 260 километрах к юго-востоку от Альбукерке. База прилегает к Национальному парку "Белые пески", который известен своими гипсовыми песчаными дюнами цвета слоновой кости и тем, что здесь сохранились самые старые из известных следов человека в Северной Америке, оставленные 23 000 лет назад.

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Дюны Национального парка "Белые пески" образовались минимум через 1 000 лет после того, как на этом месте побывали люди. Возможно, пески помогли сохранить доисторические артефакты. "Образование белых песчаных дюн непреднамеренно похоронило это место, а развеянный ветром ил защитил хрупкие археологические остатки", – сказал Мэтью Куба, менеджер по культурным ресурсам 49-й инженерно-саперной эскадрильи.

Раскопки на месте, названном Гомолак Оверлук, обнаружили различные артефакты, которые указывают на то, что это место могло быть сезонным лагерем ранних "палео-архаических" народов на территории современного Нью-Мексико. По данным Службы национальных парков США, архаичные народы были потомками первых людей, ступивших на американский континент, и одной из первых культур Нового Света, начавших выращивать и одомашнивать растения.



Остатки очага, которому 8 200 лет / Фото Исайя Педраццини



Остатки очага, которому 8 200 лет / Фото Исайя Педраццини

Среди остатков, которые были спрятаны на глубине нескольких метров под землей, Куба и его коллеги нашли доказательства того, что первые поселенцы разжигали костры и сжигали мескит – вид колючего кустарника из семейства гороховых (Fabaceae), который происходит из полузасушливых регионов на юго-западе США и Мексики.

На месте было найдено около 70 предметов, начиная от чешуйчатых камней и заканчивая редким примером раннего шлифованного камня, которые дают ценные подсказки о прошлой деятельности человека. Мы также обнаружили ряд костров, или общественных лагерей, с остатками древесного угля мескитового дерева, что само по себе является огромной находкой,

– добавляет Мэтью Куба.



Фрагменты доисторических каменных орудий / Фото Исайя Педраццини



Шлифованный камень / Фото Исайя Педраццини

Стоянка является одной из 400 археологических находок, сделанных на территории военно-воздушной базы Голломан.

Широкий регион бассейна Тулароса, который простирается на 16 800 квадратных километров на юго-западе Нью-Мексико, является домом для одних из древнейших археологических памятников в Северной и Южной Америке. Раскопки за последние 10 лет обнаружили 11 000-летние окаменелые следы людей, которые преследовали гигантского ленивца, 10 000-летние следы женщины и младенца, а также доказательства того, что дети ледникового периода играли в мутных лужах.