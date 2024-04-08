Сонячні затемнення, як те, що відбудеться 8 квітня 2024 року, були важливими подіями вплетеними в побут та культуру майя. У давні часи, два затемнення протягом короткого проміжку часу викликали бурхливу реакцію серед астрономів, жерців та правителів майя.

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Майя, відомі своїми астрономічними здібностями, ретельно документували небесні рухи і розробили складні календарні системи. Приурочуючи монументальні споруди до астрономічних подій, таких як сонцестояння та рівнодення, вони демонстрували глибоке розуміння небесної механіки.

Ключовим елементом їхніх астрономічних пошуків були кодекси, ієрогліфічні тексти, такі як Дрезденський кодекс, що дають уявлення про їхні витончені спостереження та прогностичні можливості.

За допомогою цих текстів сучасні дослідники розшифрували, як майя відстежували місячні вузли та визначали сезони сонячних затемнень, демонструючи своє глибоке розуміння космічних явищ.

Але навіщо вкладати стільки часу та зусиль у відстеження неба?

Древні ритуали Майя

Знання – це сила. Жерці та правителі використовували знання про цикли космічних подій, щоб виконувати ритуали та приносити жертви богам. Це повинно було гарантувати, що цикли руйнування, відродження та оновлення триватимуть.

У системі вірувань майя захід сонця асоціювався зі смертю та розпадом. Щовечора бог сонця Кініч Ахау здійснював небезпечну подорож через Сібальбу, підземний світ майя, щоб зі сходом сонця народитися заново. Сонячні затемнення розглядалися як "розбите сонце" – знак можливої катастрофічної загибелі.

Кініч Ахау асоціювався з процвітанням і порядком. Його брат Чак Ек – ранкова зірка, яку ми зараз знаємо як планету Венера – асоціювалася з війною і розбратом. Вони мали ворожі стосунки і боролися за першість.

Їхню битву можна було спостерігати на небі. Під час сонячного затемнення можна було побачити планети, зірки, а іноді й комети. При правильному розташуванні Венера буде яскраво сяяти біля затемненого Сонця, що майя інтерпретували як Чак Ек в атаці.

На це натякає Дрезденський кодекс, де в таблицях сонячних затемнень з'являється бог Венери, а також координація сонячних затемнень з циклами Венери в Мадридському кодексі, ще одній складній книзі майя кінця 15 століття.

Коли Кініч Ахау – Сонце – ховалося за Місяцем, майя вірили, що воно помирає. Ритуали оновлення (жертвоприношення) були необхідні, щоб відновити баланс і повернути його на правильний шлях.

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Знать, особливо царі, приносили кровопускальні жертви, проколюючи своє тіло і збираючи краплі крові, щоб спалити їх як підношення богу Сонця. Ця "кров царів" була найвищою формою жертвоприношення, призначеною для зміцнення Кініч-Ахау.

Майя вірили, що боги-творці дали свою кров і змішали її з кукурудзяним тістом, щоб створити перших людей. Своєю чергою, знать віддавала невелику частку власної життєвої сили, щоб підживлювати богів.