Pixel 6 масово виходять з ладу після скидання до заводських налаштувань

Власники смартфонів Pixel 6, Pixel 6 Pro та Pixel 6a зіткнулися зі значною проблемою. Їхні пристрої стають "цеглинами" після спроби скидання до заводських налаштувань. Про цю критичну помилку широко повідомляли користувачі у соцмережах, і зараз Google проводить розслідування.

У чому проблема

Після скидання телефони не завантажуються і виводять на екран повідомлення з таким текстом: "Не вдалося завантажити систему Android. Ваші дані можуть бути пошкоджені. Можливо, вам доведеться виконати скидання до заводських налаштувань і видалити всі дані користувача, що зберігаються на цьому пристрої".

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Вперше про проблему повідомив індійський ресурс Tech-Issues Today на форумі підтримки Pixel Help. Користувачі, які зіткнулися з цією проблемою, пишуть про додаткову помилку, що вказує на відсутність файлу tune2fs, інструменту командного рядка Unix для налаштування файлових систем.

Хоча деякі користувачі пов'язують цю проблему з нещодавніми оновленнями програмного забезпечення, більшість скарг стосуються процедури скидання до заводських налаштувань. Ця несправність впливає на всі три моделі лінійки Pixel 6.

Реакція Google

, що навіть офіційні інструменти відновлення пристроїв від Google виявилися неефективними у вирішенні цієї проблеми.

Представник Google на форумі підтримки визнав наявність проблеми і запевнив, що компанія активно розслідує і працює над її вирішенням.

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Власникам Pixel 6, Pixel 6 Pro та Pixel 6a наполегливо рекомендується не виконувати скидання до заводських налаштувань, доки Google не надасть офіційного рішення. Тим, хто вже зіткнувся з цією проблемою, рекомендується звернутися до служби підтримки Google за подальшою допомогою.