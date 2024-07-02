У чому проблема

Після скидання телефони не завантажуються і виводять на екран повідомлення з таким текстом: "Не вдалося завантажити систему Android. Ваші дані можуть бути пошкоджені. Можливо, вам доведеться виконати скидання до заводських налаштувань і видалити всі дані користувача, що зберігаються на цьому пристрої".

Читайте на сайті Смартфони Google Pixel 9 цього року вийдуть значно раніше: компанія оголосила дату презентації

Вперше про проблему повідомив індійський ресурс Tech-Issues Today на форумі підтримки Pixel Help. Користувачі, які зіткнулися з цією проблемою, пишуть про додаткову помилку, що вказує на відсутність файлу tune2fs, інструменту командного рядка Unix для налаштування файлових систем.

Хоча деякі користувачі пов'язують цю проблему з нещодавніми оновленнями програмного забезпечення, більшість скарг стосуються процедури скидання до заводських налаштувань. Ця несправність впливає на всі три моделі лінійки Pixel 6.

Тривожно, що навіть офіційні інструменти відновлення пристроїв від Google виявилися неефективними у вирішенні цієї проблеми.

Реакція Google

Представник Google на форумі підтримки визнав наявність проблеми і запевнив, що компанія активно розслідує і працює над її вирішенням.

Це корисно знати Продаєте старий смартфон? Ось кілька правил, які допоможуть підвищити ціну

Власникам Pixel 6, Pixel 6 Pro та Pixel 6a наполегливо рекомендується не виконувати скидання до заводських налаштувань, доки Google не надасть офіційного рішення. Тим, хто вже зіткнувся з цією проблемою, рекомендується звернутися до служби підтримки Google за подальшою допомогою.