В чем проблема

После сброса телефоны не загружаются и выводят на экран сообщение с таким текстом: "Не удалось загрузить систему Android. Ваши данные могут быть повреждены. Возможно, вам придется выполнить сброс до заводских настроек и удалить все данные пользователя, хранящиеся на этом устройстве".

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Впервые о проблеме сообщил индийский ресурс Tech-Issues Today на форуме поддержки Pixel Help. Пользователи, которые столкнулись с этой проблемой, пишут о дополнительной ошибке, указывающей на отсутствие файла tune2fs, инструмента командной строки Unix для настройки файловых систем.

Хотя некоторые пользователи связывают эту проблему с недавними обновлениями программного обеспечения, большинство жалоб касаются процедуры сброса до заводских настроек. Эта неисправность затрагивает все три модели линейки Pixel 6.

Тревожно, что даже официальные инструменты восстановления устройств от Google оказались неэффективными в решении этой проблемы.

Реакция Google

Представитель Google на форуме поддержки признал наличие проблемы и заверил, что компания активно расследует и работает над ее решением.

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Владельцам Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6a настоятельно рекомендуется не выполнять сброс до заводских настроек, пока Google не предоставит официального решения. Тем, кто уже столкнулся с этой проблемой, рекомендуется обратиться в службу поддержки Google за дальнейшей помощью.