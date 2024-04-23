"Вояджер-1" після п'ятимісячного мовчання вийшов на зв'язок: команда не стримала емоцій

Космічний зонд "Вояджер-1" успішно передав на Землю чіткі дані після місяців надсилання незрозумілого набору інформації через поломку. Зонд, запущений NASA у 1977 році, 20 квітня надіслав цілком зрозумілий звіт до центру управління польотами, надавши важливу інформацію про стан своїх систем. Хоча він все ще не може передавати наукові дані, цей прорив дозволяє команді місії зрозуміти стан зонда.

Тепер команда апарата зможе продовжити роботу над вирішенням проблеми, яку було виявлено кілька місяців тому. Хай там як, а вже сам факт того, що настільки старий апарат продовжує працювати і є шанс його полагодити на неймовірній відстані – вражає.

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"Вояджер-1" увійшов в історію у 2012 році, коли став першим штучним об'єктом, який вийшов за межі Сонячної системи у міжзоряний простір після запуску тридцять п'ятьма роками раніше.

Його двійник, "Вояджер-2", досягнув тієї ж віхи у 2018 році і продовжує надсилати дані на Землю.

Велика проблема

14 листопада 2023 року "Вояджер-1" почав передавати незрозумілий двійковий код після років успішних міжзоряних досліджень.

У березні інженерам NASA вдалося надіслати зонду спеціальну команду, яка спонукала його повернути на Землю повний дамп своєї бортової пам'яті (FDS). Аналіз показав, що деградація мікросхеми пам'яті, яка становить 3% від загального обсягу пам'яті FDS, була причиною помилки передачі даних.

Проблему можна вирішити

На жаль, ця мікросхема містила важливий програмний код, що зробив наукові та телеметричні дані "Вояджера-1" нечитабельними.

Хоча пошкоджену мікросхему пам'яті неможливо замінити, інженери NASA розробили план переміщення пошкодженого коду в пам'ять FDS. Цей процес вимагав ретельної конфігурації, щоб забезпечити цілісність секцій пам'яті і запобігти виведенню з ладу системи пошкодженого коду.

Після ініціювання переміщення 18 квітня команда NASA підтвердила його успіх 20 квітня, що ознаменувало відновлення зв'язку з "Вояджером-1".



Щаслива команда "Вояджер-1" після успішного сеансу зв'язку / Фото NASA

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У найближчі тижні інженери зосередяться на точному налаштуванні програмного забезпечення пам'яті FDS і відновленні функціональності областей, відповідальних за компіляцію і передачу наукових даних, зібраних за межами Сонячної системи. Цей важливий етап є значним кроком вперед у поточній місії з дослідження космічних просторів.