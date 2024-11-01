"Вояджер-1" змушений увімкнути передавач, яким не користувався 47 років

Космічний зонд NASA продовжує працювати в глибокому космосі, попри те, що він знаходиться на відстані мільйонів кілометрів від дому. Нещодавно він укотре втратив зв'язок із Землею, а тому був змушений перейти на старий радіопередавач, який не використовувався десятиліттями.

Що відбувається з "Вояджером"

Згідно з доступною в мережі інформацією, втрата зв'язку відбулася 19 жовтня. NASA змогло знову зв'язатися з найвіддаленішим форпостом людства лише через п'ять днів за допомогою радіопередавача, який зонд не використовував з 1981 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Jalopnik.

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Проблема виникла, коли оператор "Вояджера-1" з Лабораторії реактивного руху надіслав зонду команду увімкнути один з його обігрівачів. Зонд мав достатньо потужності для обігрівача, тож усе повинно було пройти добре. Однак, судячи з усього, на борту сталася якась помилка, тому система захисту від несправностей почала вимикати обігрівач. У NASA припустили, що ця система захисту випадково спрацювала ще двічі, вимкнувши також передавач X-діапазону. "Вояджер-1" таким чином переключився на другий радіопередавач, який працює в S-діапазоні.

Хоча S-діапазон споживає менше енергії, "Вояджер-1" не використовував його для зв'язку з Землею з 1981 року. Він використовує іншу частоту, ніж передавачі X-діапазону, і його сигнал значно слабший. Екіпаж не був впевнений, що сигнал S-діапазону може бути виявлений на Землі через відстань, але інженери з Deep Space Network змогли його знайти,

– кажуть у NASA.

Космічне агентство не вмикатиме передавач X-діапазону, поки інженери не визначать основну причину несправності. Наразі зв'язок між зондом і наземною базою керування, які перебувають на відстані понад 15 мільйонів кілометрів одне від одного, здійснюватиметься через слабший передавач.

Це не єдина проблема зонда. Останніми місяцями "Вояджер-1" займався калібруванням своїх двигунів, щоб зберегти можливість орієнтувати антену зонда назад на Землю.