Thunderbolt 5 вже тут: про потрібно знати про новий інтерфейс
Thunderbolt 5 – це останнє покоління інтерфейсу Thunderbolt від Intel, який має замінити Thunderbolt 4. Але що пропонує Thunderbolt 5, як він відрізняється від свого попередника і чому варто подумати про оновлення.
Що таке Thunderbolt 5?
Thunderbolt 5 – це найновіша версія протоколу Thunderbolt від Intel, апаратного інтерфейсу, який забезпечує високошвидкісну передачу даних, відеовихід та живлення по одному кабелю, інформує Техно 24. Створений на основі протоколу USB4 v2, Thunderbolt 5 підтримує PCI Gen 4 і DisplayPort 2.1 і сумісний з попередніми версіями Thunderbolt.
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На відміну від поступових удосконалень від Thunderbolt 3 до 4, Thunderbolt 5 пропонує значні покращення пропускної здатності, швидкості з'єднання та подачі живлення, відкриваючи нові можливості для користувачів.
Ключові особливості та вдосконалення
1. Вища пропускна здатність:
- Стандартний режим: 80 гігабіт на секунду (Гбіт/с) двонаправленої пропускної здатності.
- Режим збільшення пропускної здатності: До 120 Гбіт/с в одному напрямку та 40 Гбіт/с в іншому, що досягається шляхом об'єднання трьох смуг для передачі даних.
2. Розширена підтримка дисплея:
- Підтримує дисплеї з високою частотою оновлення до 540 Гц.
- Дозволяє підключати три монітори 4K 144 Гц одночасно.
- Підтримує кілька 8K моніторів одночасно завдяки збільшеній пропускній здатності.
3. Збільшена потужність:
- Мінімальна вихідна потужність 140 Вт, максимальна – 240 Вт.
- Дозволяє більшій кількості пристроїв, таких як ігрові ноутбуки, використовувати для заряджання сертифіковані порти USB-C з підтримкою Thunderbolt замість фірмових портів.
4. Покращена передача даних:
- Пропускна здатність збільшилася вдвічі – з 32 Гбіт/с до 64 Гбіт/с, що вигідно для зовнішніх твердотільних і графічних процесорів.
Thunderbolt 5 проти Thunderbolt 4: ключові відмінності
|Функція
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 5
|Пропускна здатність (в обох напрямках)
|40 Гбіт/с
|80 Гбіт/с
|Режим підвищення пропускної здатності
|N/A
|Up to 120Gbps one way
|Підтримка дисплея
|Два монітори 4K 60 Гц
|Три монітори 4K 144 Гц, кілька моніторів 8K
|Подача живлення
|До 100 Вт
|Мінімум 140 Вт, до 240 Вт
|Пропускна здатність передачі даних
|32 Гбіт/c
|64 Гбіт/c
Навіщо оновлюватись до Thunderbolt 5?
Вища пропускна здатність і швидкість з'єднання Thunderbolt 5 забезпечують швидшу передачу даних, заряджання та можливість одночасного підключення декількох дисплеїв з високою роздільною здатністю. Для відеоредакторів, фотографів і геймерів це означає більш плавні робочі процеси та кращу продуктивність.
Оскільки пристрої вимагають все більше даних і потужності, Thunderbolt 5 гарантує, що ваша система залишиться актуальною і здатною працювати з майбутніми досягненнями.
Хоча пристрої з інтерфейсом Thunderbolt 5 тільки починають з'являтися на ринку, перші користувачі можуть скористатися такими продуктами, як кабель Thunderbolt 5 від Cable Matters, доступний у різних варіантах довжини і підтримує пропускну здатність до 120 Гбіт/с та зарядку 240 Вт. Цей кабель може працювати з одним 8K-монітором з частотою 120 Гц, 4K-монітором з частотою 540 Гц або трьома 4K-моніторами з частотою 144 Гц.
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Thunderbolt 5 є значним кроком вперед в еволюції інтерфейсів передачі даних та підключення. Його переваги покращують взаємодію та дають нові можливості, тож користувачі отримують вагомі причини для оновлення.