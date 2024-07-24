Thunderbolt 5 вже тут: про потрібно знати про новий інтерфейс

Thunderbolt 5 – це останнє покоління інтерфейсу Thunderbolt від Intel, який має замінити Thunderbolt 4. Але що пропонує Thunderbolt 5, як він відрізняється від свого попередника і чому варто подумати про оновлення.

Що таке Thunderbolt 5?

Thunderbolt 5 – це найновіша версія протоколу Thunderbolt від Intel, апаратного інтерфейсу, який забезпечує високошвидкісну передачу даних, відеовихід та живлення по одному кабелю, інформує Техно 24. Створений на основі протоколу USB4 v2, Thunderbolt 5 підтримує PCI Gen 4 і DisplayPort 2.1 і сумісний з попередніми версіями Thunderbolt.

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На відміну від поступових удосконалень від Thunderbolt 3 до 4, Thunderbolt 5 пропонує значні покращення пропускної здатності, швидкості з'єднання та подачі живлення, відкриваючи нові можливості для користувачів.

Ключові особливості та вдосконалення

1. Вища пропускна здатність:

Стандартний режим: 80 гігабіт на секунду (Гбіт/с) двонаправленої пропускної здатності.

80 гігабіт на секунду (Гбіт/с) двонаправленої пропускної здатності. Режим збільшення пропускної здатності: До 120 Гбіт/с в одному напрямку та 40 Гбіт/с в іншому, що досягається шляхом об'єднання трьох смуг для передачі даних.

2. Розширена підтримка дисплея:

Підтримує дисплеї з високою частотою оновлення до 540 Гц.

Дозволяє підключати три монітори 4K 144 Гц одночасно.

Підтримує кілька 8K моніторів одночасно завдяки збільшеній пропускній здатності.

3. Збільшена потужність:

Мінімальна вихідна потужність 140 Вт, максимальна – 240 Вт.

Дозволяє більшій кількості пристроїв, таких як ігрові ноутбуки, використовувати для заряджання сертифіковані порти USB-C з підтримкою Thunderbolt замість фірмових портів.

4. Покращена передача даних:

Пропускна здатність збільшилася вдвічі – з 32 Гбіт/с до 64 Гбіт/с, що вигідно для зовнішніх твердотільних і графічних процесорів.

Thunderbolt 5 проти Thunderbolt 4: ключові відмінності

Функція Thunderbolt 4 Thunderbolt 5 Пропускна здатність (в обох напрямках) 40 Гбіт/с 80 Гбіт/с Режим підвищення пропускної здатності N/A Up to 120Gbps one way Підтримка дисплея Два монітори 4K 60 Гц Три монітори 4K 144 Гц, кілька моніторів 8K Подача живлення До 100 Вт Мінімум 140 Вт, до 240 Вт Пропускна здатність передачі даних 32 Гбіт/c 64 Гбіт/c

Навіщо оновлюватись до Thunderbolt 5?

Вища пропускна здатність і швидкість з'єднання Thunderbolt 5 забезпечують швидшу передачу даних, заряджання та можливість одночасного підключення декількох дисплеїв з високою роздільною здатністю. Для відеоредакторів, фотографів і геймерів це означає більш плавні робочі процеси та кращу продуктивність.

Оскільки пристрої вимагають все більше даних і потужності, Thunderbolt 5 гарантує, що ваша система залишиться актуальною і здатною працювати з майбутніми досягненнями.

Хоча пристрої з інтерфейсом Thunderbolt 5 тільки починають з'являтися на ринку, перші користувачі можуть скористатися такими продуктами, як кабель Thunderbolt 5 від Cable Matters, доступний у різних варіантах довжини і підтримує пропускну здатність до 120 Гбіт/с та зарядку 240 Вт. Цей кабель може працювати з одним 8K-монітором з частотою 120 Гц, 4K-монітором з частотою 540 Гц або трьома 4K-моніторами з частотою 144 Гц.

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Thunderbolt 5 є значним кроком вперед в еволюції інтерфейсів передачі даних та підключення. Його переваги покращують взаємодію та дають нові можливості, тож користувачі отримують вагомі причини для оновлення.