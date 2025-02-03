Астронавтка NASA побила рекорд із найдовшого перебування у відкритому космосі

Американка Суні Вільямс побила рекорд виходу у відкритий космос серед жінок, поки усувала несправне обладнання для радіозв'язку на Міжнародній космічній станції. Мова йде не про тривалий разовий вихід за межі МКС, а про загальний час перебування у космосі протягом усієї її кар'єри.

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Суні Вільямс разом із Бутчем Вілмором не сходить із новинних заголовків відколи застрягла на МКС після поломки космічного корабля Boeing Starliner. Її місія повинна була тривати всього вісім днів, але розтягнулася на вісім місяців, і це ще навіть не кінець. Вільямс узяла на себе керування станцією, а тепер особисто вийшла за її межі, щоб провести ремонт, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення NASA.

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Як повідомляє космічне агентство, Вільямс і Вілмор вийшли у відкритий космос разом. 30 січня вони провели за межами МКС 5,5 години. Це був 274 вихід екіпажу загалом, дев’ятий вихід для Суні Вільямс і п’ятий для Бутча Вілмора.

Вільямс перевершила рекорд колишньої астронавтки NASA Пеггі Вітсон за загальним часом виходу жінки у відкритий космос. Вона тепер має 62 години та 6 хвилин загального часу і є четвертою в списку NASA за весь час.

Що цікаво, Суні Вільямс уже встановлювала такий рекорд раніше. У 2017 році вона вперше отримала звання рекордсменки, але потім її обійшла Пеггі Вітсон. Тепер вони знову помінялися місцями й Вітсон опинилася на другому місці, хоча поки утримує світовий рекорд за кількістю виходів у відкритий космос, здійснених жінками – 10 разів.

Метою виходу у відкритий космос, однак, не було встановлення нового рекорду. Серед іншого, перед астронавтами стояло завдання зняти блок радіозв'язку і зібрати мікробіологічні зразки ззовні МКС, щоб з'ясувати, чи випускає станція мікроорганізми в космос, і чи виживають ці мікроби на зовнішній поверхні станції. Інші астронавти під час попередніх виходів у відкритий космос намагалися і не змогли повернути несправну мережу радіозв'язку, але Вільямсу і Вілмору це вдалося, навіть попри те, що завдання зайняло більше часу, ніж заплановані три години.

Вільямс і Вілмор повернуться наприкінці березня або на початку квітня на кораблі SpaceX Dragon, якщо все піде за планом.