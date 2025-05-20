У В'єтнамі встановили світовий рекорд: понад 10 000 дронів створили найбільше світлове шоу

У ніч на 28 квітня В’єтнам увійшов в історію, запустивши в небо 10 518 дронів, які влаштували наймасштабніше світлове шоу у світі. Вражаюча постановка встановила новий світовий рекорд за кількістю дронів, що одночасно брали участь у виступі.

Під час видовищного шоу в небі над Сайгоном дрони створювали патріотичні символи, сцени з історії країни та панорами міст, інформумє 24 Канал.

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Таким чином було вшановано 50-ту річницю Возз’єднання Півдня з Північчю В’єтнаму, яка відбулася 30 квітня 1975 року. Захід під назвою "Кольори міста дядька Хо" провели в Saigon Riverside Park, зібравши тисячі глядачів.

Детальніше про шоу

Подію організувала компанія Prowtech International Vina спільно з міжнародними партнерами. За словами в’єтнамських ЗМІ, воно мало підкреслити інноваційність, стійкість та амбіційність В’єтнаму в епоху цифрових технологій.

Водночас основне шоу, заплановане на 30 квітня, так і не відбулося – через технічні несправності дрони втратили сигнал. Тому саме репетицію, проведену двома днями раніше, внесли до Книги рекордів Гіннеса як офіційний виступ.

Вражаюче світлове шоу дронів

У соцмережах зʼявилися припущення, що дрони не злетіли через видалення реклами, яку організатори нібито пропонували розмістити через цифрові платежі. Вилучення рекламного контенту могло вплинути на програму польоту, викликавши збої та зіткнення. Шоу, заплановане на 1 травня, також скасували.



DAMODA побила черговий світовий рекорд / Фото DAMODA

За технічну частину виступу відповідала китайська компанія DAMODA – світовий лідер у масових дрон-шоу. Раніше саме вона утримувала рекорд із 10 200 дронів, запущених у небо в китайському Шеньчжені.



У повітря підняли понад 10000 дронів / Фото DAMODA

Серед гучних проєктів компанії – виступи на виставці Expo 2020 у Дубаї, новорічному шоу CCTV у Китаї та інших подіях світового масштабу. За словами DAMODA, їхні системи мають майже стовідсоткову точність і працюють без аварій.



Дрони компанії часто використовують у світлових шоу по всьому світу / Фото DAMODA

Світлові дрон-шоу – відносно нова форма розваг. Перший виступ відбувся ще 2012 року на фестивалі SPAXELS в Австрії. З того часу технологія вийшла на глобальний рівень: її застосовують під час Олімпіад, Супербоулів та національних свят. У 2023 році шоу зі 1002 дронів в США стало рекордом, а сьогодні ця межа вже перевищила 10 000.

На тлі стрімкого розвитку цього виду виступів залишається відкритим питання – скільки дронів ми ще зможемо підняти в небо та наскільки точно вони зможуть відтворювати події світової історії у світлових візерунках.