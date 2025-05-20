Во время зрелищного шоу в небе над Сайгоном дроны создавали патриотические символы, сцены из истории страны и панорамы городов, информирует 24 Канал.

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Таким образом была отмечена 50-я годовщина Воссоединения Юга с Севером Вьетнама, которая состоялась 30 апреля 1975 года. Мероприятие под названием "Цвета города дяди Хо" провели в Saigon Riverside Park, собрав тысячи зрителей.

Подробнее о шоу

Событие организовала компания Prowtech International Vina совместно с международными партнерами. По словам вьетнамских СМИ, оно должно было подчеркнуть инновационность, устойчивость и амбициозность Вьетнама в эпоху цифровых технологий.

В то же время основное шоу, запланированное на 30 апреля, так и не состоялось – из-за технических неисправностей дроны потеряли сигнал. Поэтому именно репетицию, проведенную двумя днями ранее, внесли в Книгу рекордов Гиннеса как официальное выступление.

Впечатляющее световое шоу дронов

У соцсетях появились предположения, что дроны не взлетели из-за удаления рекламы, которую организаторы якобы предлагали разместить через цифровые платежи. Удаление рекламного контента могло повлиять на программу полета, вызвав сбои и столкновения. Шоу, запланированное на 1 мая, также отменили.



DAMODA побила очередной мировой рекорд / Фото DAMODA

За техническую часть выступления отвечала китайская компания DAMODA – мировой лидер в массовых дрон-шоу. Ранее именно она удерживала рекорд из 10 200 дронов, запущенных в небо в китайском Шэньчжэне.



В воздух подняли более 10000 дронов / Фото DAMODA

Среди громких проектов компании – выступления на выставке Expo 2020 в Дубае, новогоднем шоу CCTV в Китае и других событиях мирового масштаба. По словам DAMODA, их системы имеют почти стопроцентную точность и работают без аварий.



Дроны компании часто используют в световых шоу по всему миру / Фото DAMODA

Световые дрон-шоу – относительно новая форма развлечений. Первое выступление состоялось еще в 2012 году на фестивале SPAXELS в Австрии. С тех пор технология вышла на глобальный уровень: ее применяют во время Олимпиад, Супербоулов и национальных праздников. В 2023 году шоу из 1002 дронов в США стало рекордом, а сегодня этот предел уже превысил 10 000.

На фоне стремительного развития этого вида выступлений остается открытым вопрос – сколько дронов мы еще сможем поднять в небо и насколько точно они смогут воспроизводить события мировой истории в световых узорах.