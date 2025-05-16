Что известно

Американские специалисты обнаружили в солнечном оборудовании китайского производства – в частности в инверторах и аккумуляторах – незадекларированные устройства связи, включительно с мобильными модулями. По информации Reuters, речь идет о компонентах от нескольких китайских производителей, которые используются для подключения солнечных панелей к электросети, сообщает 24 Канал.

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Эти встроенные устройства могут представлять серьезную угрозу, поскольку теоретически позволяют дистанционно выключать инверторы, что может дестабилизировать энергосистему и вызвать отключение электроэнергии в нужный Китаю момент.

По данным агентства, в ноябре 2024 года некоторые инверторы в США действительно были отключены с территории Китая, хотя масштабы и последствия этого инцидента остались неясными. Вероятно, таким образом Китай провел испытания технологии удаленного доступа.

Стоит отметить, что подобные коммуникационные модули в энергетическом оборудовании сами по себе не являются чем-то странным – они обычно используются для удаленного обновления программного обеспечения и технического обслуживания. Однако в данном случае устройства были не задокументированы и, очевидно, намеренно скрыты производителями, что исключает возможность установки систем защиты, например межсетевых экранов.

Насколько широко распространена эта проблема – пока неизвестно. Установлено лишь, что такие элементы были найдены в продукции нескольких компаний, но количество устройств или объем поставок не разглашается. В то же время Китай отрицает обвинения, заявляя через посольство в Вашингтоне, что США "искажают" достижения Китая в инфраструктурной сфере и злоупотребляют понятием национальной безопасности.

Министерство энергетики США не делает громких заявлений по этому поводу, однако признает, что держит ситуацию под контролем. Представитель ведомства подчеркнул, что даже если подобная функциональность не имеет злонамеренного характера, покупатели должны четко понимать, какие возможности имеет оборудование, которое они получают.

Проблема особенно актуальна ввиду того, насколько глубоко китайские комплектующие интегрированы в американскую энергетическую инфраструктуру. По данным аналитической компании Wood Mackenzie, примерно 78% всех солнечных инверторов изготавливаются в Китае. Также китайские компании обеспечивают 39% от всей солнечной мощности модулей в США.

Китайских производителей уже исключали из других критических секторов американской инфраструктуры – например, с рынка 5G – из-за опасений относительно возможного шпионажа или саботажа. Похоже, теперь подобные ограничения могут быть введены и в сфере солнечной энергетики, поскольку США сейчас активно наращивают свои мощности в сфере возобновляемой энергетики и захотят чувствовать себя в безопасности.