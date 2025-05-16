Що відомо

Американські фахівці виявили у сонячному обладнанні китайського виробництва – зокрема в інверторах і акумуляторах – незадекларовані пристрої зв’язку, включно з мобільними модулями. За інформацією Reuters, йдеться про компоненти від кількох китайських виробників, які використовуються для підключення сонячних панелей до електромережі, повідомляє 24 Канал.

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Ці вбудовані пристрої можуть становити серйозну загрозу, оскільки теоретично дають змогу дистанційно вимикати інвертори, що може дестабілізувати енергосистему й спричинити відключення електроенергії в потрібний Китаю момент.

За даними агентства, у листопаді 2024 року деякі інвертори в США дійсно були відключені з території Китаю, хоча масштаби та наслідки цього інциденту лишилися неясними. Імовірно, таким чином Китай провів випробування технології віддаленого доступу.

Варто зазначити, що подібні комунікаційні модулі в енергетичному обладнанні самі по собі не є чимось дивним – вони зазвичай використовуються для віддаленого оновлення програмного забезпечення та технічного обслуговування. Однак у цьому випадку пристрої були не задокументовані й, вочевидь, навмисно приховані виробниками, що виключає можливість встановлення систем захисту, як-от міжмережевих екранів.

Наскільки широко поширена ця проблема – наразі невідомо. Встановлено лише, що такі елементи були знайдені в продукції кількох компаній, але кількість пристроїв або обсяг постачань не розголошується. Водночас Китай заперечує звинувачення, заявляючи через посольство у Вашингтоні, що США "спотворюють" досягнення Китаю в інфраструктурній сфері та зловживають поняттям національної безпеки.

Міністерство енергетики США не робить гучних заяв з цього приводу, однак визнає, що тримає ситуацію під контролем. Представник відомства підкреслив, що навіть якщо подібна функціональність не має зловмисного характеру, покупці повинні чітко розуміти, які можливості має обладнання, яке вони отримують.

Проблема особливо актуальна з огляду на те, наскільки глибоко китайські комплектуючі інтегровані в американську енергетичну інфраструктуру. За даними аналітичної компанії Wood Mackenzie, приблизно 78% усіх сонячних інверторів виготовляються в Китаї. Також китайські компанії забезпечують 39% від усієї сонячної потужності модулів у США.

Китайських виробників уже виключали з інших критичних секторів американської інфраструктури – наприклад, з ринку 5G – через побоювання щодо можливого шпигунства або саботажу. Схоже, тепер подібні обмеження можуть бути запроваджені й у сфері сонячної енергетики, оскільки США зараз активно нарощують свої потужності у сфері відновлюваної енергетики й захочуть почуватися в безпеці.