Україна пошкодила ще один дата-центр "Яндекса"

Другий дата-центр Яндекса опинився під атакою безпілотників. Цього разу пошкоджень зазнав об'єкт у російській Калузі, через що частина сервісів компанії може працювати з перебоями.

Що відомо про удар по Калузі

Дата-центр "Яндекса" в Калузі постраждав унаслідок нічної атаки безпілотників. У компанії вже повідомили, що кілька модулів повністю вийшли з ладу, а частина сервісів може працювати з перебоями, пише 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Частина сервісів "Яндекса" може працювати з перебоями. Повний масштаб збитків зараз оцінюють. На місці працюють екстрені служби та фахівці компанії. Постраждалих немає, безпека людей залишається головним пріоритетом,

– прокоментували в компанії.

Дата-центр – це комплекс обладнання, де розміщують сервери. Саме на них працюють сайти, застосунки й онлайн-сервіси, тому пошкодження кількох модулів може позначитися на роботі окремих функцій.

Що кажуть місцеві чиновники

Губернатор Калузької області Владислав Шапша раніше повідомляв, що внаслідок нічної атаки в регіоні постраждали дев'ятеро людей. Про пошкодження будь-яких об'єктів він не згадував. "Яндекс" натомість стверджує, що на його об'єкті постраждалих немає.

Окрім того, в мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, видно роботу протиповітряної оборони в Калузі.

Другий дата-центр за два дні

Калузький дата-центр став уже другим об'єктом "Яндекса", який атакували безпілотники. У ніч на 8 жовтня атакували дата-центр "Яндекса" в Сасово.

Після рязанського удару Яндекс заблюрив цей об'єкт на своєму сервісі "Яндекс.Карти". Чи ховатиме компанія на картах калузький дата-центр, у джерелах не уточнюють.

Масштаб збитків компанія наразі оцінює. Повідомлень про те, коли сервіси запрацюють у звичайному режимі, поки немає.