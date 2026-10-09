Что известно об ударе по Калуге

Дата-центр "Яндекса" в Калуге пострадал в результате ночной атаки беспилотников. В компании уже сообщили, что несколько модулей полностью вышли из строя, а часть сервисов может работать с перебоями, пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Часть сервисов "Яндекса" может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается. На месте работают экстренные службы и специалисты компании. Пострадавших нет, безопасность людей остается главным приоритетом,

– прокомментировали в компании.

Дата-центр – это комплекс оборудования, где размещаются серверы. Именно на них работают сайты, приложения и онлайн-сервисы, поэтому повреждение нескольких модулей может сказаться на работе отдельных функций.

Что говорят местные чиновники

Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее сообщал, что в результате ночной атаки в регионе пострадали девять человек. О повреждении каких-либо объектов он не упоминал. "Яндекс", в свою очередь, утверждает, что на его объекте пострадавших нет.

Кроме того, в сети появилось видео, на котором, вероятно, видна работа противовоздушной обороны в Калуге.

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Второй дата-центр за два дня

Калужский дата-центр стал уже вторым объектом "Яндекса", подвергшимся атаке беспилотников. В ночь на 8 октября атаковали дата-центр "Яндекса" в Сасово.

После рязанского удара "Яндекс" замазал этот объект на своем сервисе "Яндекс.Карты". Будет ли компания скрывать на картах калужский дата-центр, в источниках не уточняется.

Масштаб ущерба компания пока оценивает. Сообщений о том, когда сервисы начнут работать в обычном режиме, пока нет.