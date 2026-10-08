"Яндекс" горить

У ніч на 8 жовтня ударні дрони атакували об'єкт у Сасовому, про що повідомляли російські телеграм-канали. Вогонь швидко охопив технологічні площі та спричинив аварійні перебої з електроживленням. Російський технологічний гігант підтвердив факт прильоту безпілотників і зупинив роботу всього комплексу, пише 24 Канал.

Інцидент миттєво вплинув на хмарний сервіс Yandex Cloud, команда якого зафіксувала знеструмлення в одній із зон доступності. Наслідки пожежі відчули не лише внутрішні платформи компанії, а й численні сторонні ресурси. Зокрема, користувачі втратили доступ до платформи автопостингу Postmypost і рязанського регіонального сайту видання "Комсомольская правда".

У коментарі для російських пропагандистів з видань РБК і ТАСС представники компанії визнали, що користувачі можуть зіткнутися з недоступністю багатьох сервісів. Водночас місцева влада спробувала проігнорувати подію: губернатор Рязанської області Павло Малков атаку не коментував узагалі. Російське агентство "Інтерфакс" також намагалося приховати масштаби події, називаючи атаку звичайним інцидентом, не вдаючись у подробиці.

Згідно з OSINT-аналізом російського видання Astra, цей дата-центр діє безпосередньо на території верстатобудівного заводу "Саста", який виробляє продукцію для військово-промислового комплексу РФ. Технологічний гігант відкрив комплекс у Сасовому ще у 2011 році. Як заявляла свого часу очільниця міської адміністрації Євгенія Рубцова агенції ТАСС у січні 2022 року, за 11 років компанія інвестувала в об'єкт понад 6 мільярдів рублів.

Ця подія стала першим публічно відомим випадком ураження дата-інфраструктури російської корпорації. Ситуація має особливе значення на тлі того, що Росія вже деякий час атакує українські дата-центри, вивівши з ладу кілька з них. Тепер же суттєві руйнування торкнулися власної інформаційної системи агресора.