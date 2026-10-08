"Яндекс" горит

В ночь на 8 октября ударные дроны провели атаку на объект в Сасове, о чем сообщали российские телеграм-каналы. Огонь быстро охватил технологические площади и вызвал аварийные перебои с электроснабжением. Российский технологический гигант подтвердил факт прилета беспилотников и остановил работу всего комплекса, пишет 24 Канал.

Инцидент мгновенно отразился на облачном сервисе Yandex Cloud, команда которого зафиксировала отключение электроэнергии в одной из зон доступности. Последствия пожара ощутили на себе не только внутренние платформы компании, но и многочисленные сторонние ресурсы. В частности, пользователи лишились доступа к платформе автопостинга Postmypost и рязанскому региональному сайту издания "Комсомольская правда".

В комментарии для российских пропагандистов из изданий РБК и ТАСС представители компании признали, что пользователи могут столкнуться с недоступностью многих сервисов. В то же время местные власти попытались проигнорировать событие: губернатор Рязанской области Павел Малков вообще не прокомментировал атаку. Российское агентство "Интерфакс" также пыталось скрыть масштабы происшествия, называя атаку обычным инцидентом, не вдаваясь в подробности.

Согласно OSINT-анализу российского издания Astra, этот дата-центр находится непосредственно на территории станкостроительного завода "Саста", который производит продукцию для военно-промышленного комплекса РФ. Технологический гигант открыл комплекс в Сасово еще в 2011 году. Как заявила в свое время глава городской администрации Евгения Рубцова агентству ТАСС в январе 2022 года, за 11 лет компания инвестировала в объект более 6 миллиардов рублей.

Это событие стало первым публично известным случаем поражения дата-инфраструктуры российской корпорации. Ситуация имеет особое значение на фоне того, что Россия уже некоторое время атакует украинские дата-центры, выведя из строя несколько из них. Теперь же существенные разрушения коснулись собственной информационной системы агрессора.