Meta оголосила про запуск проєкту Waterworth – найдовшого підводного кабелю у світі

Компанія Meta представила свій найбільший інфраструктурний проєкт у сфері підводних кабелів – Waterworth. Новий кабель, довжина якого перевищуватиме 50 000 кілометрів, стане найдовшим у світі та охопить п’ять континентів.

Проєкт Waterworth забезпечить високошвидкісне з’єднання між США, Індією, Бразилією, Південною Африкою та іншими ключовими регіонами, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву компанії.

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Очікується, що ця ініціатива сприятиме економічному співробітництву, розширенню цифрової інклюзії та технологічному розвитку. Зокрема, в Індії Waterworth допоможе прискорити розвиток цифрової економіки, яка вже активно зростає завдяки значним інвестиціям у цифрову інфраструктуру.

Підводні кабельні мережі, такі як Waterworth, є основою глобального цифрового зв’язку, забезпечуючи понад 95% міжконтинентального трафіку. Відеозв’язок, онлайн-транзакції та цифрова комунікація значною мірою залежать від подібних інфраструктурних рішень.

Проєкт стане багатомільярдною інвестицією, яка триватиме кілька років. Meta планує прокласти три нові океанічні маршрути, що забезпечать необхідну пропускну здатність для підтримки стрімкого розвитку штучного інтелекту та цифрових технологій у всьому світі.

Інноваційні технології, рекордна місткість та ШІ

Meta вже має досвід у прокладанні підводних кабелів, реалізувавши понад 20 таких проєктів за останнє десятиліття. Компанія впровадила інноваційні рішення, зокрема використання 24 оптоволоконних пар у своїх системах, що значно перевищує стандартні 8–16 пар у нових підводних кабелях.

Waterworth стане найдовшим у світі кабелем із 24 оптоволоконними парами, що забезпечить рекордну швидкість передачі даних. Також компанія застосує нові методи прокладання кабелю на глибинах до 7 000 метрів та вдосконалені технології захисту в зонах підвищеного ризику, зокрема на мілководді, де можливі пошкодження через якірні системи суден.

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На думку Meta, розвиток штучного інтелекту змінює технологічний ландшафт, а надійна цифрова інфраструктура є ключовою умовою для його прогресу. Тож проєкт Waterworth покликаний забезпечити стабільність, високу пропускну здатність і доступність передових технологій незалежно від місця проживання користувачів.