Проект Waterworth обеспечит высокоскоростное соединение между США, Индией, Бразилией, Южной Африкой и другими ключевыми регионами, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление компании.

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Ожидается, что эта инициатива будет способствовать экономическому сотрудничеству, расширению цифровой инклюзии и технологическому развитию. В частности, в Индии Waterworth поможет ускорить развитие цифровой экономики, которая уже активно растет благодаря значительным инвестициям в цифровую инфраструктуру.

Подводные кабельные сети, такие как Waterworth, являются основой глобальной цифровой связи, обеспечивая более 95% межконтинентального трафика. Видеосвязь, онлайн-транзакции и цифровая коммуникация в значительной степени зависят от подобных инфраструктурных решений.

Проект станет многомиллиардной инвестицией, которая продлится несколько лет. Meta планирует проложить три новых океанических маршрута, которые обеспечат необходимую пропускную способность для поддержки стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий во всем мире.

Инновационные технологии, рекордная вместимость и ИИ

Meta уже имеет опыт в прокладке подводных кабелей, реализовав более 20 таких проектов за последнее десятилетие. Компания внедрила инновационные решения, в частности использование 24 оптоволоконных пар в своих системах, что значительно превышает стандартные 8–16 пар в новых подводных кабелях.

Waterworth станет самым длинным в мире кабелем с 24 оптоволоконными парами, что обеспечит рекордную скорость передачи данных. Также компания применит новые методы прокладки кабеля на глубинах до 7 000 метров и усовершенствованные технологии защиты в зонах повышенного риска, в частности на мелководье, где возможны повреждения из-за якорных систем судов.

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По мнению Meta, развитие искусственного интеллекта меняет технологический ландшафт, а надежная цифровая инфраструктура является ключевым условием для его прогресса. Поэтому проект Waterworth призван обеспечить стабильность, высокую пропускную способность и доступность передовых технологий независимо от места проживания пользователей.