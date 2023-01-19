Вікіпедія вперше за понад десять років змінила дизайн і це мало хто помітив

Вікіпедія, один з 10 найбільш відвідуваних веб-сайтів у світі та ресурс, яким щомісяця користуються мільярди людей. Вперше за останні десять років портал змінює свій інтерфейс для десктопної версії.

Фонд Вікімедіа, який керує проєктом Вікіпедії, оголосив про запуск оновленого інтерфейсу, спрямованого на те, щоб зробити сайт доступнішим і простішим у використанні. Користувачі повинні відчути дрібні, однак важливі зміни у інтерфейсі та звичних функціях.

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Що зміниться?

Платформа отримала низку змін серед яких:

покращений пошук,

більш помітний інструмент для перемикання між мовами,

оновлений заголовок, що пропонує доступ до часто використовуваних посилань,

оновлений розділ змісту для статей Вікіпедії

та інші зміни в дизайні для кращого досвіду читання.



Wikipedia отримала зміни в дизайні платформи / Скриншот

За останні тижні інтерфейс вже був запущений на сотнях мовних версій Вікіпедії. Зміни, що впроваджуються, не є дуже вагомими – насправді, деякі користувачі можуть навіть не одразу їх помітити.

Організація заявляє, що оновлення було необхідним для того, щоб задовольнити потреби наступного покоління інтернет-користувачів, в тому числі тих, хто нещодавно приєднався до мережі і, можливо, менш знайомий з інтернетом.

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Робота над новим дизайном

Для розробки нового інтерфейсу фонд залучив понад 30 різних волонтерських груп з усього світу, в тому числі користувачів з Індії, Індонезії, Гани та Аргентини, які допомогли протестувати оновлення і поділитися своїми думками про розробку продукту. Метою оновлення було зробити Вікіпедію більш сучасною веб-платформою, усунути захаращеність, а також полегшити користувачам можливість робити внески. Крім того, оновлення мало на меті зробити десктопну версію Вікіпедії більш узгодженою з мобільним аналогом Вікіпедії.