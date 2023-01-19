Фонд Вікімедіа, який керує проєктом Вікіпедії, оголосив про запуск оновленого інтерфейсу, спрямованого на те, щоб зробити сайт доступнішим і простішим у використанні. Користувачі повинні відчути дрібні, однак важливі зміни у інтерфейсі та звичних функціях.
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Що зміниться?
Платформа отримала низку змін серед яких:
- покращений пошук,
- більш помітний інструмент для перемикання між мовами,
- оновлений заголовок, що пропонує доступ до часто використовуваних посилань,
- оновлений розділ змісту для статей Вікіпедії
- та інші зміни в дизайні для кращого досвіду читання.
Wikipedia отримала зміни в дизайні платформи / Скриншот
За останні тижні інтерфейс вже був запущений на сотнях мовних версій Вікіпедії. Зміни, що впроваджуються, не є дуже вагомими – насправді, деякі користувачі можуть навіть не одразу їх помітити.
Організація заявляє, що оновлення було необхідним для того, щоб задовольнити потреби наступного покоління інтернет-користувачів, в тому числі тих, хто нещодавно приєднався до мережі і, можливо, менш знайомий з інтернетом.
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Робота над новим дизайном
Для розробки нового інтерфейсу фонд залучив понад 30 різних волонтерських груп з усього світу, в тому числі користувачів з Індії, Індонезії, Гани та Аргентини, які допомогли протестувати оновлення і поділитися своїми думками про розробку продукту. Метою оновлення було зробити Вікіпедію більш сучасною веб-платформою, усунути захаращеність, а також полегшити користувачам можливість робити внески. Крім того, оновлення мало на меті зробити десктопну версію Вікіпедії більш узгодженою з мобільним аналогом Вікіпедії.