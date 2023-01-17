Як повідомляє 24 Канал, в Укрзалізниці наголосили, що закінчила тестування інтернету на базі обладнання Starlink у потягах. Тепер послугу масштабують і вже до кінця цього року вайфаєм в потягах зможуть користуватися пасажири усіх Інтерсіті+.

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Цікаво, що інтернет тестували "партизанськими методами". Його встановили на потяг і випробовували таким чином, як все працює. Це вже не перший такий тест. Раніше фахівці Мінцифри тестували роботу Starlink в автомобілі під час руху. Тоді антену просто встановили на автівку попередньо адаптувавши для цього кріплення, і навіть домоглися дуже хорошого результату роботи.

Цього разу все також спрацювало якнайкраще. За підсумками тестування, доступність інтернету на маршруті – 97%, швидкість – до 100 Мбіт/с.

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