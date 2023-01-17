Як повідомляє 24 Канал, в Укрзалізниці наголосили, що закінчила тестування інтернету на базі обладнання Starlink у потягах. Тепер послугу масштабують і вже до кінця цього року вайфаєм в потягах зможуть користуватися пасажири усіх Інтерсіті+.
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Цікаво, що інтернет тестували "партизанськими методами". Його встановили на потяг і випробовували таким чином, як все працює. Це вже не перший такий тест. Раніше фахівці Мінцифри тестували роботу Starlink в автомобілі під час руху. Тоді антену просто встановили на автівку попередньо адаптувавши для цього кріплення, і навіть домоглися дуже хорошого результату роботи.
Цього разу все також спрацювало якнайкраще. За підсумками тестування, доступність інтернету на маршруті – 97%, швидкість – до 100 Мбіт/с.
Нові старлінки їдуть в Україну
- Раніше ми повідомляли, що Україна тисячі нових антен Starlink. Держава уклала угоду з корпорацією SpaceX Ілона Маска про отримання нового обладнання для протидії російським повітряним атакам.
- До того ж Німеччина надасть Україні 20 мільйонів євро на послуги Starlink. Кошти будуть спрямовані на фінансування роботи 10 000 терміналів Starlink. Третина з наземних станцій буде передана на потреби ЗСУ.
- До речі, з початку війни Мінцифра завезла в Україну 25 000 Starlink.