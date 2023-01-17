Как сообщает 24 Канал, в Укрзализныце подчеркнули, что закончила тестирование интернета на базе оборудования Starlink в поездах. Теперь услугу масштабируют и уже к концу этого года вайфаем в поездах смогут пользоваться пассажиры всех Интерсити+.

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Интересно, что интернет тестировали "партизанскими методами". Его установили на поезд и испытывали так, как все работает. Это уже не первый подобный тест. Ранее специалисты Минцифры тестировали работу Starlink в автомобиле во время движения. Тогда антенну просто установили на автомобиль предварительно адаптировав для этого крепежа, и даже добились очень хорошего результата работы.

На этот раз все также сработало лучше. По итогам тестирования доступность интернета на маршруте – 97%, скорость – до 100 Мбит/с.

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