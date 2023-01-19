Фонд Викимедиа, управляющий проектом Википедии, объявил о запуске обновленного интерфейса, направленного на то, чтобы сделать сайт более доступным и простым в использовании. Пользователи должны ощутить мелкие, однако важные изменения в интерфейсе и привычных функциях.

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Что изменится?

Платформа получила ряд изменений среди которых:

улучшенный поиск,

более заметный инструмент для переключения между языками,

обновленный заголовок, предлагающий доступ к часто используемым ссылкам,

обновленный раздел содержания для статей Википедии

и другие изменения в дизайне для лучшего опыта чтения.



Wikipedia получила изменения в дизайне платформы / Скриншот

В последние недели интерфейс уже был запущен на сотнях языковых версий Википедии. Внедряемые изменения не очень весомы – на самом деле, некоторые пользователи могут даже не сразу их заметить.

Организация заявляет, что обновление было необходимо для того, чтобы удовлетворить потребности следующего поколения интернет-пользователей, в том числе недавно присоединившихся к сети и, возможно, менее знакомых с интернетом.

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Работа над новым дизайном

Для разработки нового интерфейса фонд привлек более 30 различных волонтерских групп со всего мира, включая пользователей из Индии, Индонезии, Ганы и Аргентины, которые помогли протестировать обновления и поделиться своими мыслями о разработке продукта. Целью обновления было сделать Википедию более современной веб-платформой, устранить загроможденность, а также облегчить пользователям возможность вносить вклады. Кроме того, обновление имело целью сделать десктопную версию Википедии более согласованной с мобильным аналогом Википедии.