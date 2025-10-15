Скільки комп'ютерів у світі досі працює на Windows 10 і що тепер з ними буде
- 14 жовтня 2025 року Microsoft припинила безкоштовну підтримку Windows 10, що позбавляє користувачів оновлень безпеки.
- 49,05% користувачів перейшли на Windows 11, 40,84% залишаються на Windows 10 через технічні обмеження, такі як відсутність TPM 2.0.
14 жовтня 2025 року стало важливою датою для мільйонів людей по всьому світу. Корпорація Microsoft офіційно припинила безкоштовну підтримку операційної системи Windows 10. Це означає, що одна з найпопулярніших ОС в історії більше не отримуватиме оновлень безпеки, що ставить під загрозу величезну кількість комп'ютерів.
Скільки людей ще не оновилися?
Згідно з даними аналітичного порталу StatCounter, сьогодні на Windows 11 перешли 49,05% користувачів. Поряд із цим 40,84% усе ще користуються старою системою Windows 10. Ще старішу версію, Windows 7, досі не видалили 9,15% людей. Є й такі, що з якихось причин усе ще лишаються вірними Windows XP – таких наразі лише 0,3%, пише 24 Канал.
Як можна зрозуміти, попри вихід Windows 11 ще у 2021 році, її попередниця все ще утримує досить високі позиції. Частково це провина самої Microsoft, оскільки компанія вимагає для встановлення "одинадцятки" модуль безпеки TPM 2.0, який не встановлювався в комп'ютерах раніше. Таким чином мільйони пристроїв, які технічно все ще справні й потужні, не можуть оновитись.
Імовірно, Microsoft очікувала, що люди побіжать витрачати гроші на нові ПК, щоб отримати доступ до Windows 11 (можливо, навіть сподівалась, що вибір хоча б частково впаде на її власні пристрої Surface Laptop), але статистика показує, що не всі були до цього готові.
У чому небезпека старої операційної системи?
Головна проблема полягає в тому, що без регулярних оновлень безпеки операційна система стає вразливою до вірусів та зловмисного програмного забезпечення. Хоча комп'ютер продовжить працювати, будь-які нові "діри" в системі безпеки, які знайдуть хакери, вже не будуть виправлені розробником. Це створює значні ризики для збереження особистих даних, банківської інформації та іншої конфіденційної інформації.
З часом проблема лише посилюватиметься. Розробники стороннього програмного забезпечення, включно з браузерами та іграми, поступово припинять тестувати свої продукти на сумісність із Windows 10. Деякі ігрові студії вже оголосили про припинення підтримки застарілої ОС у своїх нових проєктах.
Які варіанти?
Отже, перед користувачами постає кілька варіантів дій:
- Оновитися до Windows 11, що, очевидно, рекомендує сама Microsoft.
- Придбати новий комп'ютер.
- Платні оновлення безпеки (ESU). Microsoft пропонує програму розширених оновлень безпеки (Extended Security Updates) для корпоративних клієнтів та індивідуальних користувачів за окрему плату. Це дозволить отримувати критичні оновлення ще протягом трьох років, однак вартість цієї послуги щорічно зростатиме.
- Продовжувати користуватися Windows 10 на свій страх і ризик.