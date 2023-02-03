Microsoft перегляне свій підхід до розробки операційних систем вже у Windows 12: ось, як це буде

Microsoft збирається переглянути свій підхід до створення операційних систем. Windows 12, реліз якої відбудеться досить скоро, буде цілком спиратися на можливості штучного інтелекту, чого немає в інших платформах, зокрема macOS і Linux.

Microsoft інвестувала 10 мільярдів доларів у компанію OpenAI, яка є розробником нейромережевого чат-бота ChatGPT, останнім часом неймовірно популярного. У перспективі він може замінити собою пошукові системи або значно поліпшити їхню якість. Компанія збирається впровадити його і в Windows.

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Як це буде

Реліз Windows 12 може відбутися орієнтовно в 2024 році.

Нейромережі в цій ОС застосовуватимуться повсюдно, зокрема планується інтегрувати їх у вбудовані функції та додатки. Технології OpenAI насамперед знайдуть застосування в хмарних сервісах Microsoft 365, що спростить створення документів і спільну роботу з файлами.

Не виключено, що зачатки нейромережевого інтерфейсу будуть обкатані спочатку на користувачах Windows 11. Через кілька місяців вийде велике оновлення цієї операційної системи, і там, напевно, можна очікувати новітні ШІ-технології.

Відомо, що Microsoft вже використовує деякі можливості штучного інтелекту в продуктах – наприклад, у Skype нейромережі дають змогу замінити тло під час спілкування у відеочаті та перекладають мовлення користувачів мовою, яку розуміє їхній співрозмовник, у реальному часі, генеруючи голос реальних людей. Крім того, Microsoft планує вбудувати ChatGPT в свою пошукову систему Bing, що дасть змогу знаходити потрібну інформацію швидше, ефективніше та більш детально відповідати на запити користувачів.