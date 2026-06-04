WWDC 2026: яких анонсів ми чекаємо від Apple на щорічній конференції для розробників

Щорічна конференція для розробників WWDC 2026 обіцяє стати переломним моментом для технологічного гіганта з Купертіно. Після тривалої паузи та невиконаних обіцянок компанія готується продемонструвати масштабну інтеграцію штучного інтелекту в операційні системи, перетворюючи свої гаджети на справжніх персональних асистентів.

Майбутнє Siri та нові стандарти продуктивності

Конференція WWDC 2026 розпочнеться у понеділок, 8 червня, о 20:00 за київським часом. Захід пройде у гібридному форматі: основну частину Apple транслюватиме онлайн, проте обрані розробники та студенти зможуть відвідати окремі події в театрі Стіва Джобса. Головною темою цьогорічної події стане штучний інтелект, який має нарешті втілити обіцянки дворічної давнини. Центральною фігурою презентації виступить Siri, яка отримає наймасштабніше оновлення з моменту своєї появи, пише видання Tom's Guide.

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Ключовим фактором трансформації голосового помічника стала співпраця з Google. Очікують, що Siri працюватиме на базі моделей Gemini, що дозволить їй розуміти контекст, вести природні діалоги та виконувати складні завдання всередині додатків.

Apple планує представити Siri як окремий додаток із функціями чат-бота, де користувачі зможуть взаємодіяти з нею за допомогою тексту або голосу та бачити історію листування.

Крім того, Siri отримає режим Visual Intelligence безпосередньо в камері, що дозволить ідентифікувати об'єкти, тварин, рослини та навіть сканувати інформацію про калорії з етикеток продуктів.

Ми з нетерпінням чекаємо на можливість представити користувачам більш персоналізовану Siri вже цього року,

– прокоментував генеральний директор Apple Тім Кук під час звіту про прибутки компанії.

iOS 27: фокус на стабільність і якість

Цьогорічне оновлення мобільної операційної системи порівнюють із легендарним випуском Mac OS X Snow Leopard 2009 року. Це означає, що замість радикальних змін у дизайні інженери Apple зосередилися на оптимізації коду, виправленні помилок та підвищенні швидкодії. Компанія прагне зробити систему менш "важкою", що має позитивно вплинути на енергоефективність і звільнити додаткове місце в пам'яті пристроїв, зазначає MacRumors.

Попри акцент на продуктивності, користувачі все ж отримають нові інструменти для кастомізації, зокрема повзунок для точного налаштування ефектів інтерфейсу Liquid Glass.

Для професійних користувачів Apple готує велике оновлення камери. У iOS 27 з'явиться можливість самостійно налаштовувати панель швидких функцій, додаючи туди експозицію, глибину різкості або таймер.

Додаток "Фото" отримає ШІ-інструменти для редагування: функція Extend дозволить "домальовувати" краї зображення при зміні кадру, а Reframe допоможе змінювати перспективу в просторових фото.

Додаток Wallet навчать автоматично розділяти чеки між друзями через Apple Cash та створювати цифрові копії фізичних квитків або абонементів.

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Програмний фундамент для нових пристроїв

Хоча WWDC традиційно є софтверним заходом, Apple закладе основу для майбутнього заліза. Очікують, що iOS 27 міститиме спеціальні інтерфейси для першого складаного iPhone, реліз якого прогнозують на вересень.

Пристрій, що може отримати назву iPhone Fold або iPhone Ultra, матиме зовнішній екран та внутрішній гнучкий дисплей зі співвідношенням сторін 4:3. Система підтримуватиме режим багатозадачності з двома активними вікнами додатків одночасно.

Apple доручила своїм інженерним командам скоротити обсяг непотрібного коду та усунути помилки, щоб суттєво підвищити загальну якість програмного забезпечення,

– заявив відомий аналітик Bloomberg Марк Гурман.

Також на конференції можуть анонсувати нову операційну систему homeOS для розумного дому. Вона працюватиме на майбутньому пристрої HomePad – хабі з екраном, який дозволить здійснювати дзвінки FaceTime без використання смартфона.

Що стосується комп'ютерів Mac, то macOS 27 отримає виправлення візуальних недоліків інтерфейсу Liquid Glass та підтримку всіх нових AI-функцій, включаючи оновлену Siri, пише Neowin.

Попри глобальний дефіцит оперативної пам'яті, який може змістити графіки, на заході можуть згадати про оновлення Mac Studio та Mac mini з процесорами серії M5. Проте основна увага залишиться на тому, як Apple планує наздоганяти конкурентів у гонці штучного інтелекту, роблячи свої технології доступними для сотень мільйонів користувачів уже цієї осені.