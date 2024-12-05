Науковці розробили "вічну" ядерну батарею для медичних імплантатів і космічних технологій

Дослідники з Великої Британії представили інноваційну ядерну батарею на основі радіоактивного ізотопу Вуглецю-14 (14C), здатну працювати тисячі років.

Ця революційна технологія, розроблена вченими з Брістольського університету та Агентства з атомної енергії Великої Британії (UKAEA), має потенціал революціонізувати джерела живлення для медичних імплантатів, космічних досліджень та різноманітних електронних пристроїв, повідомляє 24 Канал з посиланням на University of Bristol.

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Як це працює

Нова батарея використовує бета-вольтаїку – процес, в якому при радіоактивному розпаді Вуглецю-14 утворюються електрони та позитрони. Ці частинки взаємодіють з напівпровідниковими матеріалами, розташованими поруч з радіоактивною речовиною, генеруючи електричний струм, подібно до того, як сонячні панелі перетворюють фотони в електрику.

На відміну від традиційних батарей, ці ядерні енергетичні елементи не потребують обслуговування і виробляють мікровати енергії, достатні для таких застосувань, як імплантати, маяки і датчики.

Вуглець-14, природний ізотоп, добре підходить для цієї мети завдяки своєму тривалому періоду напіврозпаду – близько 5700 років, що дозволяє цим батареям функціонувати протягом тривалого часу без заміни.

Як це можна використати в медицині та технологіях

Ця інновація може мати глибокі наслідки для різних галузей. У медицині вона може живити імплантати, усуваючи необхідність періодичної заміни традиційних джерел живлення. У техніці вона ідеально підходить для використання в космосі, для живлення сенсорів, мікрозондів та іншого обладнання, яке потребує надійного, довготривалого джерела енергії.

Очікується, що попит на такі "вічні" батареї зростатиме, оскільки промисловість шукає компактні рішення, що не потребують обслуговування, для критично важливих застосувань.



Команда науковців, що працюють над проєктом / Фото UKAEA

Наскільки це безпечно?

Ключовим проривом у цій розробці є використання алмазної оболонки, створеної за допомогою плазмового напилення. Алмазна оболонка гарантує безпеку радіоактивного матеріалу, роблячи його нейтральним і придатним для розміщення всередині людського тіла.

Цей захисний шар запобігає радіаційному опроміненню та забезпечує сумісність з біологічними системами.

Цікаво, що випромінювання Вуглецю-14, не є новою проблемою, оскільки він вже присутній у всіх органічних матеріалах на Землі. Насправді 14C широко використовується в радіовуглецевому датуванні для визначення віку стародавніх артефактів.

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Очікується, що ця ядерна батарея задовольнить зростаючий попит на довговічні, що не потребують технічного обслуговування рішення в різних галузях промисловості. З потенціалом живлення пристроїв протягом тисяч років, ця інновація являє собою значний стрибок вперед у сферах медичних технологій, космічних досліджень та інших галузях.