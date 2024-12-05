Эта революционная технология, разработана учеными из Бристольского университета и Агентства по атомной энергии Великобритании (UKAEA), имеет потенциал революционизировать источники питания для медицинских имплантатов, космических исследований и различных электронных устройств, сообщает 24 Канал со ссылкой на University of Bristol.

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Как это работает

Новая батарея использует бета-вольтаику – процесс, в котором при радиоактивном распаде Углерода-14 образуются электроны и позитроны. Эти частицы взаимодействуют с полупроводниковыми материалами, расположенными рядом с радиоактивным веществом, генерируя электрический ток, подобно тому, как солнечные панели превращают фотоны в электричество.

В отличие от традиционных батарей, эти ядерные энергетические элементы не нуждаются в обслуживании и вырабатывают микроватты энергии, достаточные для таких применений, как имплантаты, маяки и датчики.

Углерод-14, природный изотоп, хорошо подходит для этой цели благодаря своему длительному периоду полураспада – около 5700 лет, что позволяет этим батареям функционировать в течение длительного времени без замены.

Как это можно использовать в медицине и технологиях

Эта инновация может иметь глубокие последствия для различных отраслей. В медицине она может питать имплантаты, устраняя необходимость периодической замены традиционных источников питания. В технике она идеально подходит для использования в космосе, для питания сенсоров, микрозондов и другого оборудования, которое требует надежного, долговременного источника энергии.

Ожидается, что спрос на такие "вечные" батареи будет расти, поскольку промышленность ищет компактные решения, не требующие обслуживания, для критически важных применений.



Команда ученых, работающих над проектом / Фото UKAEA

Насколько это безопасно?

Ключевым прорывом в этой разработке является использование алмазной оболочки, созданной с помощью плазменного напыления. Алмазная оболочка гарантирует безопасность радиоактивного материала, делая его нейтральным и пригодным для размещения внутри человеческого тела.

Этот защитный слой предотвращает радиационное облучение и обеспечивает совместимость с биологическими системами.

Интересно, что излучение Углерода-14, не является новой проблемой, поскольку он уже присутствует во всех органических материалах на Земле. На самом деле 14C широко используется в радиоуглеродном датировании для определения возраста древних артефактов.

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Ожидается, что эта ядерная батарея удовлетворит растущий спрос на долговечные, не требующие технического обслуживания решения в различных отраслях промышленности. С потенциалом питания устройств в течение тысяч лет, эта инновация представляет собой значительный скачок вперед в сферах медицинских технологий, космических исследований и других отраслях.