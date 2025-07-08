Від фенів до технологій майбутнього: Dyson створила інноваційну ферму для вирощування полуниці
- Dyson створила вертикальну ферму для вирощування полуниці з використанням роботів і гігантських коліс для оптимального доступу до сонячного світла.
- Теплиця площею 10,5 га забезпечує 1250 тонн полуниці щорічно, з роботизованими системами для обслуговування рослин і збору врожаю.
- Ферма використовує ультрафіолетові лампи для боротьби з цвіллю і спеціальні боти для розподілу комах проти шкідників.
- Енергоефективність забезпечується використанням газів з зерна для живлення турбін, збором дощової води для поливу та максимальним використанням природного світла для росту рослин.
У графстві Лінкольншир, Великобританія, компанія Dyson створила унікальну вертикальну ферму, де 1225000 полуничних рослин вирощуються за допомогою роботів і гігантських коліс. Ця технологічна теплиця здатна забезпечувати свіжими ягодами цілий рік.
Dyson, всім відома своїми пилососами та фенами, тепер вирішила здивувати світ інноваційним підходом до сільського господарства. У новому відео вони показали свою вертикальну ферму, де технології допомагають вирощувати полуницю ефективніше, розповідає 24 Канал.
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На 26 акрах (10,5 гектара) землі розташована теплиця довжиною 760 метрів, здатна виробляти 1250 тонн полуниці щороку. Гігантські колеса вагою 500 кілограмів, розміром 24 метри завдовжки та 5 метрів заввишки, обертають рослини для оптимального доступу до сонячного світла.
Від розмірів теплиць перехоплює подих / Фото Dyson
Як розповіли в Dyson, обслуговуванням теплиці займаються роботи оснащені ультрафіолетовими лампами для знищення цвілі. Крім того, спеціальні боти розподіляють корисних комах для боротьби зі шкідниками. Збір урожаю виконують 16 роботизованих рук, які за місяць можуть зібрати 200000 ягід.
Ферма для вирощування від Dyson – дивіться відео:
Енергоефективність також вражає: теплиця працює на анаеробному дигестері, який використовує гази з зерна для живлення турбін, а надлишкове тепло обігріває приміщення. Дощову воду збирають з даху для поливу, а природне світло максимально використовується для росту рослин.
Світ інновацій здатен вражати уяву різноманітністю рішень та винахідливістю підходів. До прикладу, нещодавно у Китаї показали мініатюрних дронів розміром з муху. Їх планують використовувати для військових операцій та з цивільною метою, а деталі виробництва не розкриваються.