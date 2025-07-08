Dyson, всім відома своїми пилососами та фенами, тепер вирішила здивувати світ інноваційним підходом до сільського господарства. У новому відео вони показали свою вертикальну ферму, де технології допомагають вирощувати полуницю ефективніше, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Apple зупинила роботу над одним зі своїх пристроїв

На 26 акрах (10,5 гектара) землі розташована теплиця довжиною 760 метрів, здатна виробляти 1250 тонн полуниці щороку. Гігантські колеса вагою 500 кілограмів, розміром 24 метри завдовжки та 5 метрів заввишки, обертають рослини для оптимального доступу до сонячного світла.



Від розмірів теплиць перехоплює подих / Фото Dyson

Як розповіли в Dyson, обслуговуванням теплиці займаються роботи оснащені ультрафіолетовими лампами для знищення цвілі. Крім того, спеціальні боти розподіляють корисних комах для боротьби зі шкідниками. Збір урожаю виконують 16 роботизованих рук, які за місяць можуть зібрати 200000 ягід.

Ферма для вирощування від Dyson – дивіться відео:

Енергоефективність також вражає: теплиця працює на анаеробному дигестері, який використовує гази з зерна для живлення турбін, а надлишкове тепло обігріває приміщення. Дощову воду збирають з даху для поливу, а природне світло максимально використовується для росту рослин.

Світ інновацій здатен вражати уяву різноманітністю рішень та винахідливістю підходів. До прикладу, нещодавно у Китаї показали мініатюрних дронів розміром з муху. Їх планують використовувати для військових операцій та з цивільною метою, а деталі виробництва не розкриваються.