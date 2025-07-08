Dyson, всем известна своими пылесосами и фенами, теперь решила удивить мир инновационным подходом к сельскому хозяйству. В новом видео они показали свою вертикальную ферму, где технологии помогают выращивать клубнику эффективнее, рассказывает 24 Канал.

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На 26 акрах (10,5 гектара) земли расположена теплица длиной 760 метров, способна производить 1250 тонн клубники ежегодно. Гигантские колеса весом 500 килограммов, размером 24 метра длиной и 5 метров высотой, вращают растения для оптимального доступа к солнечному свету.



От размеров теплиц перехватывает дыхание / Фото Dyson

Как рассказали в Dyson, обслуживанием теплицы занимаются роботы оснащены ультрафиолетовыми лампами для уничтожения плесени. Кроме того, специальные боты распределяют полезных насекомых для борьбы с вредителями. Сбор урожая выполняют 16 роботизированных рук, которые за месяц могут собрать 200000 ягод.

Ферма для выращивания от Dyson – смотрите видео:

Энергоэффективность также впечатляет: теплица работает на анаэробном дигестере, который использует газы из зерна для питания турбин, а избыточное тепло обогревает помещение. Дождевую воду собирают с крыши для полива, а естественный свет максимально используется для роста растений.

Мир инноваций способен поражать воображение разнообразием решений и изобретательностью подходов. К примеру, недавно в Китае показали миниатюрных дронов размером с муху. Их планируют использовать для военных операций и с гражданской целью, а детали производства не раскрываются.