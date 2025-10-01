Походження нашого Місяця пов'язують з гігантським зіткненням, але більшість супутників у Сонячній системі, ймовірно, сформувалися з газопилових дисків навколо своїх планет. Вивчення цього процесу важливе для розуміння еволюції планетних систем, включно з нашою. Вперше телескоп "Джеймс Вебб" зазирнув у такий диск, розкривши хімічний склад "колиски" для майбутніх супутників.

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" вперше проаналізував хімічний склад газопилового диска навколо екзопланети, де, ймовірно, формуються супутники. Це відкриття допоможе зрозуміти, як з'явилися супутники планет у нашій Сонячній системі, зокрема супутники газових гігантів, розповідає 24 Канал з посиланням на Space.com.

Що побачив телескоп у "колисці" для супутників?

За допомогою спектрографа середнього інфрачервоного діапазону (MIRI) телескоп "Джеймс Вебб" дослідив диск, що оточує об'єкт CT Cha b.

Цей об'єкт, розташований за 625 світлових років від нас у сузір'ї Хамелеона, обертається навколо молодої зорі віком лише два мільйони років. Маса CT Cha b у 17 разів перевищує масу Юпітера, тому вчені класифікують його або як планету з великою масою, або як коричневий карлик малої маси.

Астрономи припускають, що у диску навколо CT Cha b зараз відбувається формування супутників, хоча жодного з них ще не виявлено. "Джеймс Вебб" зміг виміряти склад цього диска й виявив у ньому різноманітні молекули, що містять вуглець: ацетилен, бензол, діоксид вуглецю, діацетилен, етан, ціанід водню та пропін.

Це перший випадок, коли вдалося виміряти хімічний склад диска, де потенційно утворюються супутники, заявили в NASA. За словами Габріеле Куньо з Цюріхського університету, науковці спостерігають за матеріалом, який накопичується для створення планети та її супутників.

Що відомо про цю CT Cha b?

Сам об'єкт CT Cha b перебуває у більшому навколозоряному диску, де формуються планети, але на величезній відстані від своєї зорі – близько 65 мільярдів кілометрів. Для порівняння, Нептун віддалений від Сонця приблизно на 4,5 мільярда кілометрів.

Саме ця велика відстань, що захищає об'єкт від світла зорі, дозволила виявити його ще у 2006 році за допомогою Дуже великого телескопа (VLT) у Чилі.

Нещодавні спостереження "Джеймса Вебба" показали, що більший планетоутворюючий диск багатий на кристали льоду, але дивним чином у ньому бракує вуглецю. Це вказує на те, що хімічний склад диска навколо CT Cha b, де формуються супутники, розвивався незалежно.

Науковці намагаються зрозуміти, як саме виникають супутники, які їхні інгредієнти та які фізичні процеси при цьому залучені.

Хоча жодного екзосупутника ще не було підтверджено, існує кілька кандидатів, і вчені вважають, що супутників у Всесвіті може бути більше, ніж планет. Наступними кроками стануть не лише глибші дослідження CT Cha b, але й огляд інших потенційних дисків, де можуть формуватися супутники.